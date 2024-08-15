20 тонн благодійної допомоги для ГО “Набат Кривбас” від AFINA Group

AFINA Group, власник ТМ Вухастик та провідний оператор ринку України у сферах дистрибуції і логістики, спрямувала 20 тонн благодійної допомоги для громадської організації “Набат Кривбас”, яка займається допомогою військовим, їх сім’ям та внутрішньо переміщеним особам.

У рамках проекту “Допомога від AFINA Group” компанія надала гігієнічну продукцію від власних брендів - ТМ Вухастик, iFresh, Venom та інших на загальну суму близько 1 млн грн.

Пральні порошки, мило, туалетний папір та інші необхідні товари направлено на потреби військових, їх сімей та внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться в Кривому Розі та потребують засобів особистої гігієни та догляду.

“Створення Олександром Вілкулом при Штабі Ради оборони Кривого Рогу окремого напряму забезпечення та активізація у його структурі Координаційного центру допомоги військовим ГО «Набат Кривбас» дозволило надавати допомогу захисникам буквально з перших днів війни. Зараз робота продовжується практично в цілодобовому режимі, - відзначила заступниця голови Ради оборони Кривого Рогу Вікторія Третяк. - Ми вдячні AFINA Group за їхню підтримку та допомогу нашим військовим та їхнім сім’ям”.

AFINA Group залишається відданою принципам соціальної відповідальності та продовжує активно залучатися до благодійних ініціатив, спрямованих на підтримку українського суспільства та Збройних Сил. “Допомога від AFINA Group” - це постійна підтримка ЗСУ та надання гуманітарної допомоги українцям, постраждалим від війни.

Компанія співпрацює з фондами Save Ukraine та Діти Героїв, надаючи гуманітарну допомогу сім’ям і дітям, постраждалим від війни. Раніше AFINA Group спрямувала 500 тис. грн на допомогу 13-й Бригаді оперативного призначення Національної гвардії України “Хартія”. Силами компанії було придбане необхідне обладнання для лабораторії зі збирання безпілотних літальних апаратів.

"Ми завжди вважали підтримку ЗСУ одним із наших найважливіших пріоритетів. Наші військові щодня ризикують своїм життям заради нашої безпеки, і ми не можемо залишатися осторонь, - відзначає Олена Нальотова, фінансовий директор AFINA Group. - Наша компанія системно надає допомогу військовим, лікарням, дитячим будинкам та власним співробітникам, які зараз нас захищають в лавах ЗСУ. Ми пишаємося можливістю приєднатися до зусиль та допомогти тим, хто стоїть на передовій”.

З початку повномасштабного російського вторгнення AFINA Group виділила понад 10 млн грн на підтримку Збройних Сил України, а також на гуманітарну допомогу лікарням та дитячим будинкам і продовжує працювати над ініціативами, спрямованими на полегшення життя українців у важкі часи.

Довідка:

AFINA Group - провідний оператор ринку України у напрямках дистрибуції, логістики та створенні торгових марок в категоріях товарів побутової хімії, гігієни та догляду. Найвідоміші бренди AFINA Group: ТМ Вухастик, ТМ iFresh, ТМ Polar Shine, TM Family Home. Компанія обслуговує ключові національні та локальні торговельні мережі завдяки власній розгалуженій мережі філій та розподільчих логістичних центрів. Територія покриття - вся Україна, центральний офіс розташовано в Дніпрі.