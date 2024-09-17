Смерть першої пари у "капсулі самогубця" знімуть на відео: коли це станеться

Останні миті Пітера Скотта та його дружини Крістін у Sarco будуть зняті з важливої причини.

Британська пара, яка має намір покінчити з життям пліч-о-пліч у подвійній "капсулі самогубця", буде знята на камеру в останні хвилини свого життя.

Про це повідомляє LADbible.

Пітер Скотт і його дружина Крістін вирушать до Швейцарії і стануть першими громадянами Великої Британії, які скористаються високотехнологічною допоміжною системою смерті від Exit International, відомою під назвою Sarco pod.

Надрукована на 3D-принтері капсула, яку називають "Теслою евтаназії", встановлена на підставці, що містить каністру з рідким азотом, який вводиться, щоб спричинити смерть користувача через асфіксію інертним газом.

Використання азоту швидко знижує рівень кисню, так що люди всередині швидко відчувають запаморочення, перш ніж знепритомніти через 60 секунд, тоді як весь процес займає всього 10 хвилин.

Пітер пояснив, що він і 80-річна Крістін вирішили, що хочуть покинути цей світ разом після 46 років шлюбу, коли у неї діагностували судинну деменцію.

Національна служба охорони здоров'я попереджає, що цей стан, спричинений зменшенням припливу крові до мозку, "зазвичай погіршується з часом".

86-річний пілот RAF у відставці Пітер пояснив, що не може дивитися, як погіршується стан його коханої дружини, а також "не хотів би жити без неї", тому вони підписуються на використання суперечливої капсули Sarco.

У розмові з Daily Mail він сказав: "Ми прожили довге, щасливе, здорове, повноцінне життя, але ось ми в поважному віці, і це не робить з вами приємних речей. Ми розуміємо, що інші люди можуть не поділяти наших почуттів, і ми поважаємо їхню позицію. Ми хочемо мати право вибору. Мене глибоко засмучує, що ми не можемо цього зробити тут, у Великій Британії".

Бабуся і дідусь розпочали роботу зі швейцарською організацією The Last Resort, але чекатимуть на запуск подвійної капсули доктора Філіпа Нічке – за повідомленнями, це може статися "вже в січні" – і коли стан здоров'я Крістін ще більше погіршиться.

Їхня смерть всередині смертельної капсули буде знята на камеру, але з дуже поважної причини. Відзнятий матеріал буде передано коронеру як доказ їхньої смерті.

Подвійна "капсула самогубця" / Фото: The Last Resort

Коли вони залізуть у модель-близнюка, Пітеру і Крістін зададуть три запитання: "Хто ви?", "Де ви?" і "Чи знаєте ви, що станеться, коли ви натиснете на кнопку?".

Доктор Нічке каже, що це має на меті довести, що пацієнти перебувають при здоровому глузді, коли ухвалюють рішення пройти через це.

76-річний австралійський медик розповів, що подвійна капсула готова до запуску.

"Капсула для двох людей працює точно так само, як і одномісна Sarco, але в ній лише одна кнопка, тому вони самі вирішуватимуть, хто буде її натискати", - сказав доктор Нічке. "Тоді вони зможуть триматися одне за одного, і один з них натисне кнопку".

Нагадаємо, нещодавно смерть у "капсулі самогубця" скасували в останню хвилину. Стало відомо, у чому причина та хто мав померти.

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