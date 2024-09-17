Смерть первой пары в "капсуле самоубийцы" снимут на видео: когда это произойдет

Последние мгновения Питера Скотта и его супруги Кристин в Sarco будут сняты по важной причине.

Британская пара, которая намерена покончить с жизнью бок о бок в двойной "капсуле самоубийцы", будет снята на камеру в последние минуты своей жизни.

Об этом сообщает LADbible.

Питер Скотт и его супруга Кристин отправятся в Швейцарию и станут первыми гражданами Великобритании, которые воспользуются высокотехнологичной вспомогательной системой смерти от Exit International, известной под названием Sarco pod.

Напечатанная на 3D-принтере капсула, называемая "Теслой эвтаназии", установлена на подставке, содержащей канистру с жидким азотом, который вводится, чтобы повлечь смерть пользователя из-за асфиксии инертным газом.

Использование азота быстро снижает уровень кислорода, так что люди внутри быстро испытывают головокружение, прежде чем потерять сознание через 60 секунд, тогда как весь процесс занимает всего 10 минут.

Питер объяснил, что он и 80-летняя Кристин решили, что хотят покинуть мир вместе после 46 лет брака, когда у нее диагностировали сосудистую деменцию.

Национальная служба здравоохранения предупреждает, что это состояние, вызванное уменьшением притока крови к мозгу, "обычно ухудшается со временем".

86-летний пилот RAF в отставке Питер объяснил, что не может смотреть, как ухудшается состояние его любимой жены, а также "не хотел бы жить без нее", поэтому они подписываются на использование противоречивой капсулы Sarco.

В разговоре с Daily Mail он сказал: "Мы прожили долгую, счастливую, здоровую, полноценную жизнь, но вот мы в почтенном возрасте, и это не делает с вами приятных вещей. Мы понимаем, что другие люди могут не разделять наших чувств, и мы уважаем их позицию. Мы хотим иметь право выбора. Меня глубоко огорчает, что мы не можем этого сделать здесь, в Великобритании".

Бабушка и дедушка приступили к работе со швейцарской организацией The Last Resort, но будут ждать запуска двойной капсулы доктора Филиппа Ничке – по сообщениям, это может произойти "уже в январе" – и когда состояние здоровья Кристин еще больше ухудшится.

Их смерть внутри смертельной капсулы будет снята на камеру, но по очень уважительной причине. Отснятый материал будет передан коронеру в качестве доказательства их смерти.

Двойная "капсула самоубийцы" / Фото: The Last Resort

Когда они залезут в модель-близнеца, Питеру и Кристин зададут три вопроса: "Кто вы?", "Где вы?" и "Знаете ли вы, что произойдет, когда вы нажмете на кнопку?".

Доктор Ничке говорит, что это имеет целью доказать, что пациенты находятся в здравом уме, когда принимают решение пройти через это.

76-летний австралийский медик рассказал, что двойная капсула готова к запуску.

"Капсула для двух людей работает точно так же, как и одноместная Sarco, но в ней всего одна кнопка, поэтому они сами будут решать, кто будет ее нажимать", — сказал доктор Ничке. "Тогда они смогут держаться друг за друга, и один из них нажмёт кнопку".

Напомним, недавно смерть в "капсуле самоубийцы" была отменена в последнюю минуту. Стало известно, в чем причина и кто должен был умереть.

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