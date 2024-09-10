"Капсула самоубийцы": после первой "неудачной" попытки в машине умрут супруги

Первая пара из Великобритании решила уйти из жизни в "капсуле самоубийства", смерть в которой недавно была отменена в последнюю минуту.

Об этом пишет Daily Mail.

86-летний Питер и 80-летняя Кристин Скотт женаты уже 46 лет. Но сейчас они планируют поехать в Швейцарию, чтобы умереть вместе после того, как у бывшей медсестры Кристин диагностировали сосудистую деменцию.

Супруги, имеющие шестерых внуков, находятся в процессе подписания договора со швейцарской организацией The Last Resort, предоставившей им возможность умереть в капсуле смерти Sarco.

Капсула самоубийцы / Фото: Exit International

Бывший пилот RAF Питер рассказал: "Мы прожили долгую, счастливую, здоровую, полноценную жизнь, но вот мы в старости, и это не доставляет удовольствия. Мысль о медленной деградации умственных способностей Крис параллельно с моим собственным физическим упадком вызывает у меня ужас. Очевидно, что я не смог бы заботиться о ней, но она ухаживала за достаточным количеством людей с деменцией в течение своей карьеры, чтобы быть уверенной, что хочет оставаться под контролем над собой и своей жизнью. Помощь в смерти дает ей такую возможность, и я не хотел бы продолжать жить без нее".

Кристин, которая провела большую часть своей карьеры, ухаживая за пациентами с деменцией, добавила: "Это прекрасная жизнь, но у меня этот диагноз, и это выкристаллизовало наше мышление. Медицина может замедлить сосудистую деменцию, но она не может ее остановить. В тот момент, когда я думала, что теряю себя, я сказала: "Это конец, Пит, я не хочу идти дальше".

По словам представителей Exit International, "саркофаг" – это капсула, которая может "вызвать быстрое снижение уровня кислорода при сохранении низкого уровня углекислого газа (условия для спокойной, даже эйфорической смерти)".

Автор, доктор Филипп Ничке, также объяснил MailOnline, что при входе в машину пользователям будут задавать три вопроса: "Кто вы?", "Где вы находитесь?" и "Знаете ли вы, что произойдет, если вы нажмете кнопку?".

Филипп Ничке демонстрирует свое изобретение / Фото: Exit International

"Если они отвечают на эти вопросы устно, программа включает питание, чтобы можно было нажать кнопку", — сказал он. "И если они нажмут кнопку, то умрут очень быстро. Когда вы поднимаетесь в Sarco, уровень кислорода составляет 21 процент, но после того, как вы нажимаете кнопку, нужно 30 секунд, чтобы уровень кислорода упал до менее одного процента".

Напомним, ранее Филипп Ничке высказался о моменте невозврата для тех, кто решит использовать его творение. Также стало известно, сколько стоит такое самоубийство.

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