"Капсула самогубця": після першої "невдалої" спроби у машині помре подружжя

Перша пара з Великої Британії вирішила піти з життя у "капсулі самогубства", смерть у якій нещодавно скасували в останню хвилину.

Про це пише Daily Mail.

86-річний Пітер і 80-річна Крістін Скотт одружені вже 46 років. Але зараз вони планують поїхати до Швейцарії, щоб померти разом після того, як у колишньої медсестри Крістін діагностували судинну деменцію.

Подружжя, яке має шістьох онуків, перебуває в процесі підписання договору зі швейцарською організацією The Last Resort, яка надала їм можливість померти в капсулі смерті Sarco.

Капсула самогубця / Фото: Exit International

Колишній пілот RAF Пітер розповів: "Ми прожили довге, щасливе, здорове, повноцінне життя, але ось ми в старості, і це не приносить задоволення. Думка про повільну деградацію розумових здібностей Кріс паралельно з моїм власним фізичним занепадом спричиняє у мене жах. Очевидно, що я не зміг би піклуватися про неї, але вона доглядала достатню кількість людей з деменцією протягом своєї кар'єри, щоб бути впевненою, що хоче залишатися під контролем над собою і своїм життям. Допомога у смерті дає їй таку можливість, і я не хотів би продовжувати жити без неї".

Крістін, яка провела більшу частину своєї кар'єри, доглядаючи пацієнтів із деменцією, додала: "Це прекрасне життя, але я маю цей діагноз, і це викристалізувало наше мислення. Медицина може сповільнити судинну деменцію, але вона не може її зупинити. У той момент, коли я думала, що втрачаю себе, я сказала: "Це кінець, Піте, я не хочу йти далі".

За словами представників Exit International, "саркофаг" – це капсула, яка може "спричинити швидке зниження рівня кисню за збереження низького рівня вуглекислого газу (умови для спокійної, навіть ейфорійної смерті)".

Творець, доктор Філіп Нічке, також пояснив MailOnline, що під час входу в машину користувачам задаватимуть три запитання: "Хто ви?", "Де ви перебуваєте?" і "Чи знаєте ви, що станеться, якщо ви натиснете кнопку?".

Філіп Нічке демонструє свій винахід / Фото: Exit International

"Якщо вони відповідають на ці запитання усно, програма вмикає живлення, щоб можна було натиснути кнопку" - сказав він. "І якщо вони натиснуть кнопку, то помруть дуже швидко. Коли ви піднімаєтеся в Sarco, рівень кисню становить 21 відсоток, але після того, як ви натискаєте кнопку, потрібно 30 секунд, щоб рівень кисню впав до менш ніж одного відсотка".

Нагадаємо, раніше Філіп Нічке висловився про момент неповернення для тих, хто вирішить використати його творіння. Також стало відомо, скільки коштує таке самогубство.

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