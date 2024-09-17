Рада підтримала значне підвищення податків: що зміниться для бізнесу і громадян

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №11416д, який передбачає суттєве збільшення податків.
У вівторок, 17 вересня, 241 депутат підтримав підвищення податків в Україні, яке має на меті збільшити податкові надходження на 58 мільярдів гривень до кінця цього року та ще на 137 мільярдів у 2024 році.
Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає кілька важливих змін у податковій системі України:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%
- збільшення податків на 1-2 групу ФОП
- авансові внески на АЗС
- 1% на всіх форм ФОП 3-ї групи
- 25% прибутку на фінустанови
- помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
За словами нардепа, хоча законопроєкт було підтримано у першому читанні, очікується, що його остаточне ухвалення відбудеться в середині жовтня після другого читання. Однак нові податкові зміни набудуть чинності "заднім числом", тобто з 1 жовтня 2023 року, навіть якщо закон буде ухвалено пізніше.
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