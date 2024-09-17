Рада підтримала значне підвищення податків: що зміниться для бізнесу і громадян

У вівторок, 17 вересня, 241 депутат підтримав підвищення податків в Україні, яке має на меті збільшити податкові надходження на 58 мільярдів гривень до кінця цього року та ще на 137 мільярдів у 2024 році.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає кілька важливих змін у податковій системі України:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%

збільшення податків на 1-2 групу ФОП

авансові внески на АЗС

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи

25% прибутку на фінустанови

помісячна звітність ПДФО (для економ.бронювання)

50% податок на прибуток банків в 2024 році.

За словами нардепа, хоча законопроєкт було підтримано у першому читанні, очікується, що його остаточне ухвалення відбудеться в середині жовтня після другого читання. Однак нові податкові зміни набудуть чинності "заднім числом", тобто з 1 жовтня 2023 року, навіть якщо закон буде ухвалено пізніше.

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