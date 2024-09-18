Коридор затемнений 18 сентября-2 октября 2024: что стоит сделать

Коридор затемнений 18 сентября – 2 октября 2024 года также может отличиться повышенной чувствительностью к энергетическим изменениям и неожиданным событиям, что стимулирует более глубокие процессы самоосознания.

Коридор затемнений – это период между солнечным и лунным затмением, когда астрологические энергии сосредотачиваются на трансформационных процессах и внутренних изменениях. Считается, что это время, когда вроде бы энергии звезд и планет усиливают влияние на наш подсознательный и личный рост, а также могут проявлять и усиливать различные темы и ситуации, требующие внимания.

Особенности периода с точки зрения эзотерики и астрологии

Внутренняя трансформация. Коридор затемнений есть время, когда наши внутренние процессы и эмоции выходят на передний план. Это период глубоких изменений, очищения и перерождения, позволяющий нам пересмотреть и трансформировать старые паттерны и убеждения. Усиление интуиции и подсознательных процессов. Астрологические энергии в настоящее время усиливают нашу интуицию и способность получать информацию из подсознательных уровней. Это может быть временем для раскрытия новых перспектив и получения глубинных инсайтов. Содействие завершению и очистке. Это также идеальный момент для завершения старых дел, очищения от негативных энергий и отпускания того, что больше не служит вашему развитию.

Что следует сделать с точки зрения эзотерики

Медитация и самоанализ. Произведите время на самоанализ и медитации, сосредотачивая внимание на глубинных аспектах вашей личности. Используйте эти практики, чтобы понять, что нужно изменить или трансформировать в вашей жизни. Ритуалы очищения и отпуска. Используйте этот период для очищения вашего пространства и внутреннего мира. Произведите ритуалы, включающие очистку энергетического поля и отпускание старых блоков или отрицательных переживаний. Ведение дневника. Записывайте свои мысли, чувства и сновидения в дневнике, чтобы лучше понять подсознательные процессы и полученные инсайты. Это поможет вам лучше ориентироваться в происходящем в вашем внутреннем мире.

Коридор затемнений является временем интенсивного внутреннего роста и очищения, поэтому важно использовать этот период для глубокого самообразования и подготовки к новым начинаниям.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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