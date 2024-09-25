"Динамо" назвало стартовий склад на матч проти "Лаціо" в Лізі Європи

Київське "Динамо" оголосило стартовий склад на матч першого туру основної стадії Ліги Європи сезону-2024/25 проти "Лаціо", який відбудеться у середу, 25 вересня, на арені "Фолькспаркштадіон" у німецькому Гамбурзі.

"Динамо": Бущан, Тимчик, Дубінчак, Себальйос, Михавко, Бражко, Шапаренко, Піхальонок, Ярмоленко, Кабаєв, Ванат.

Запасні: Нещерет, Вівчаренко, Дячук, Попов, Рубчинський, Андрієвський, Караваєв, Малиш, Буяльський, Герреро, Біловар, Брагару.

Поєдинок розпочнеться о 22:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу "Динамо" – "Лаціо" доступна на нашому сайті.

В оновленому форматі Ліги Європи всі 36 команд виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги Європи напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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