"Динамо" назвало стартовый состав на матч против "Лацио" в Лиге Европы

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на матч первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25 против "Лацио", который состоится в среду, 25 сентября, на арене "Фолькспаркштадион" в немецком Гамбурге.

"Динамо": Бущан, Тымчик, Дубинчак, Себальос, Михавко, Бражко, Шапаренко, Пихаленок, Ярмоленко, Кабаев, Ванат

Запасные: Нещерет, Вивчаренко, Дячук, Попов, Рубчинский, Андриевский, Караваев, Малыш, Буяльский, Герреро, Биловар, Брагару

Также стал известен стартовый состав "Лацио" на игру против "Динамо".

"Лацио": Проведель, Марушич, Патрик, Романьоли, Пеллегрини, Ровелла, Весино, Чауна, Деле-Баширу, Педро, Диа

Запасные: Мандас, Фурланетто, Гендузи, Дзакканьи, Кастельянос, Нослин, Исаксен, Лаццари, Тавареш, Хила

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени. Текстовая онлайн-трансляция матча "Динамо" – "Лацио" доступна на нашем сайте.

В обновленном формате Лиги Европы все 36 команд выступают в единой лиге, где сыграют против восьми разных соперников (четыре матча дома и четыре на выезде).

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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