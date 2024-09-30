Одна на 10 000: мужчина обнаружил в праздничном ужине редкую находку (фото)

Женщина была "по-настоящему шокирована" после того, как ее партнер нашел жемчужину, когда ел мидии во время празднования ее дня рождения.

Об этом пишет BBC.

Пейдж Хокинс рассказала, что когда ее любимый ел мидии в ресторане морепродуктов The Quayside в Сторпорт-он-Северне, Великобритания, он "укусил что-то очень жесткое и... вытащил это изо рта".

Она описала эту находку как "маленький подарок, сделанный ей на день рождения".

Именинница сказала, что надеется вставить ее в свое ожерелье.

Мужчина нашел жемчужину в мидии / Фото: The Quayside

В ресторане Stourport Marina сообщили, что Хокинс нашла свою "первую и единственную природную жемчужину" в одной из корнуольских мидий.

На вопрос, осознавала ли она, что такое случается очень редко, женщина ответила: "Я съела много мидий в свое время и никогда не встречала ничего подобного. Я даже погуглила, чтобы узнать, насколько они редкие, и оказалось, что их встречается где-то один на 10 000".

Мужчина нашел жемчужину в мидии / Фото: The Quayside

Со своей стороны, Скотт Эпплгарт, совладелец ресторана, который открылся в 2020 году, сказал: "Мы продаем 25 кг мидий в неделю. За всю историю бизнеса мы никогда не сталкивались с таким".

Напомним, женщина случайно обнаружила, что под ее домом живет незнакомка. Она поделилась своими находками в социальных сетях после того, как нашла вещи под домом.

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