Народ химба: что известно о племени, позволяющем посетителям спать с их женами (фото)

Полукочевое племя живет в отдаленной части Намибии и имеет очень странные обычаи, когда речь идет о сексе, браке и морали.

Среди неумолимых пространств намибийской пустыни полукочевое племя придерживается своих давних и причудливых сексуальных традиций.

Об этом пишет Daily Star.

Химба с их уникальными брачными и моральными кодексами стоят в мире, что отличается от западных норм или глобальных конвенций.

"Для народа химба мужчины, отдающие своих жен посетителям для сексуальных отношений, считают самой высокой формой гостеприимства", — говорится в документальном фильме African History TV.

Считается, что эта своеобразная практика обеспечивает "теплый прием" гостей и позволяет избежать сексуальной ревности, часто возникающей в более ортодоксальных союзах.

Женщины химба несут на себе огромное бремя обязанностей, превосходя мужчин и мальчиков в таких задачах, как уход за животными, содержание своих характерных домов из красной глины и выполнение домашних обязанностей, в частности приготовление пищи, уборка и уход за детьми.

Женщина племени химба / Фото: Getty Images

Образ жизни химба остается в значительной степени изолированным от более широкого намибийского общества. По оценкам, 50 000 химба ведут глубоко традиционный образ жизни, причем подгруппа ова-химба сохраняет охотничье-собирательский образ жизни неизменным на протяжении тысячелетий.

Хотя для мужчин химба является обычным делом иметь несколько жен, генетические исследования подгруппы показали, что более 70% мужчин химба воспитывают по меньшей мере одного ребенка, отцом которого является другой мужчина.

Говорят, что развод для женщин химба очень легкий и совсем не редкое явление. "Рождение вне брака или внебрачные связи не считаются большой проблемой", — говорится в фильме, и каждый ребенок имеет "социального отца", который помогает его воспитывать.

Женщина племени химба / Фото: Getty Images

"Среди племени химба обмен женами – это традиция, существующая веками... еще до цивилизации. Согласно этой возрастной традиции, мужчина может позволить своей жене переспать с любым мужчиной, который захочет переночевать в его доме. Пока гость приятно проводит время с женой, муж должен ночевать в другой комнате".

Однако этот проверенный временем образ жизни оказался под угрозой. Когда западные веяния проникают в Намибию, дети химба стыдятся своего "отсталого" образа жизни.

Оуэн Катапаро, парень из племени химба, признался ВВС: "Когда я выхожу в традиционной одежде за пределы села, на меня странно смотрят".

Он считает, что посторонние воспринимают его более серьезно, когда он одевает западную одежду.

Но многие молодые химбасцы в погоне за современной мечтой заканчивают жизнь разорением. "Многие ребята покидают село и едут в город, чтобы попытаться найти работу", — продолжает он. "Некоторые находят работу, некоторые не находят, а некоторые решают начать употреблять алкоголь. Они начинают злоупотреблять своей жизнью".

Напомним, каннибал шокировал рассказом, как съел своего друга. Он сделал это в рамках древнего ритуала.

Читайте также: