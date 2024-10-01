Зеленский рассказал, из чего состоит путь к победе Украины

Зеленский выразил уважение тем, кто изменил свою жизнь, чтобы защищать Родину.

В День защитников и защитниц Украины президент Владимир Зеленский в Киеве принял участие в общенациональной минуте молчания, чествуя память воинов, павших за независимость нашего государства.

Об этом сообщил Офис президента.

"Сегодня большой день. День защитников и защитниц Украины. Ваш день. День тех, благодаря кому наступает завтра. Благодаря кому есть Украина, а мы стоим здесь, на своей земле, в своей столице, под своими флагами. Благодаря кому жизнь победит. Благодаря вам. Несокрушимые и храбрые. Люди большой отваги, которые делают большое дело.

Глава государства подчеркнул, что украинские воины уже 951-й день полномасштабной войны пишут историю на поле боя.

"Отдаете себя, чтобы не отдать Украину. И те, кто был рожден воином, и те, кто им стал. Изменил свою собственную жизнь, чтобы наша свобода была неизменной. Кто имел другую профессию, но не хотел жить под другим флагом. Кто сказал себе: у меня нет другого выбора, ведь это моя Родина, это моя Украина, поэтому я буду ее защищать", — сказал Зеленский.

Также он отметил, что защита Украины объединила миллионы людей, нашу страну и наш народ.

"Это бывают болезненные мгновения. Потеря собратья, с которым минуту назад вы еще разговаривали, делили пищу, делили воду в одном окопе. Это и минуты победы, боевых успехов, побед. Минуты гордости, минуты доблести. Минуты долгих боев и минуты короткого сна, минуты теплой связи с родными и холодных ночей "на всех нужных минутах складывается война. заявил Зеленский.

Владимир Зеленский объявил общенациональную минуту молчания "в знак искреннего уважения и признательности своим воинам".

"Наши города и села, улицы и площади, наши люди — где бы мы ни были, все мы остановимся на одну минуту. Минуту молчания, когда на самом деле внутри мы все кричим. Кричим от боли за каждого павшего героя. Кричим от ненависти к тому злу, которое пришло на нашу землю. Но точно уйдет из нее", — сказал он.

Напомним, 1 октября российские кафиры нанесли удар по рынку в Херсоне, в результате чего погибли по меньшей мере пять человек.

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