Когда День защитников и защитниц Украины в 2024 году: почему изменилась дата празднования

Украинцы стали больше ценить защитников и защитниц в условиях полномасштабной войны. Ведь именно благодаря ВСУ мы можем каждое утро просыпаться в теплой кровати. Поэтому очень важно поздравить воинов с их профессиональным праздником.
Почему День защитников и защитниц Украины перенесли: какова новая дата празднования
С 2014 по 2022 год День защитников и защитниц Украины мы праздновали 14 октября. Дата была привязана к великому церковному празднику — Покрову Пресвятой Богородицы, чрезвычайно уважаемому среди украинского казачества.
С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календр, изменивший дни празднования большинства церковных праздников, в том числе и Покрова. Поэтому профессиональный праздник защитников и защитниц Украины также был перенесен вместе с ним. С 2023 года мы празднуем его 1 октября.
В этот день принято поздравлять всех мужчин и женщин, имеющих отношение к защите нашей Родины. Поэтому вы можете смело дарить свои поздравления:
- пограничникам;
- ветеранам АТО, всем военнослужащим ТРО и ВСУ;
- военным санитарам, медикам, поварам, капелланам — кто работает на обеспечение нужд фронта;
- правоохранителям;
- работникам оборонпрома;
- волонтерам.
23 февраля в Украине — не праздник
Хотя сразу после обретения Украиной независимости существовал такой праздник как День защитника отечества, который приходился на 23 февраля, однако в 2014 году его отменили. В это время РФ начала свою агрессию в отношении Украины, незаконно аннексировала Крымский полуостров, вторглась в Донецкую и Луганскую области.
Поэтому в 2014 году было принято решение создать свой отдельный праздник, чтобы чествовать защитников Украины. Дату выбрали не случайно. В этот день празднуют Покров Пресвятой Богородицы — самый уважаемый день среди украинского казачества.
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