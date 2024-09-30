В костюме цвета бургунди и в украшениях-колосках: красивая Ольга Харлан на презентации обложки Playboy

Фехтовальщица продемонстрировала стильный лук в наряде от украинского бренда.

Ольга Харлан посетила презентацию обложки журнала Playboy, которую она украсила. В Instagram фехтовальщица продемонстрировала стильный образ в трендовом оттенке, в котором она появилась на ивенте.

На ней был костюм цвета бургунди от украинского бренда L'eskizzo, состоявший из двубортного жакета с прорезанными рукавами, а также широких брюк со стрелками.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

Наряд Харлан дополнила черными остроносыми туфлями и черной сумкой с леопардовым принтом и деревянной ручкой Blackwood Craftsman.

Волосы Ольга собрала в низкий пучок, сделала красивый макияж, маникюр в тон наряда и завершила лук украшениями в виде колосьев от бренда Bevza.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

А на обложке Харлан предстала в асимметричном белом платье с разрезом до бедра и с голубыми тенями на веках.

Ольга Харлан/Instagram Ольги Харлан

"Был незаурядный повод быть красивой. Презентация обложки @playboyukraine.official", — написала фехтовальщица в посте.

Напомним, Ольга Харлан показала невероятные фотографии из отпуска с женихом.

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