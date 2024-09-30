Ізраїльське вторгнення до Лівану: армія вже відступає від кордону

ЦАХАЛ оголосив закриту зону навколо трьох міст на півночі країни на кордоні з Ліваном.

До початку ізраїльського вторгнення до Лівану, можливо, залишаються лічені хвилини. З обох боків лівано-ізраїльського кордону армії готуються до початку операції.

Про це пишуть ізраїльські та західні ЗМІ.

За даними Reuters, у США вважають, що вторгнення ЦАХАЛу до Лівану неминуче і, ймовірно, вже почалося. Представник Держдепартаменту Метью Міллер заявив журналістам, що Ізраїль повідомив США про "операції, що проводяться ними в даний час, спрямовані на інфраструктуру "Хезболли" поблизу кордону". На питання, чи почалося вже вторгнення, він відповів: "Так ми розуміємо".

Водночас провідне ізраїльське видання Times of Israel спростовує повідомлення західних ЗМІ про те, що вторгнення до Лівану вже почалося.

"Поки люди в Ізраїлі, Лівані та інших країнах чекають на початок наземного наступу Ізраїлю проти "Хезболли" в Лівані, кілька повідомлень про те, що воно вже почалося, спростовуються", — пише видання.

Представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі закликав "дотримуватися лише офіційних повідомлень та не поширювати безвідповідальні чутки".

Однак і західні, і ізраїльські ЗМІ повідомляють, що ліванська армія вже відступила з кількох позицій на південному кордоні з Ізраїлем. Офіційного підтвердження цієї інформації від Лівану на час публікації немає.

За словами анонімного джерела Reuters у силах безпеки, ліванська армія відступила щонайменше на 5 км на північ від кордону.

Близько 9 години вечора в понеділок, 30 вересня, ЦАХАЛ оголосив закриту зону навколо трьох міст на півночі країни на кордоні з Ліваном.

"Після оцінки ситуації райони Метула, Місгав Ам та Кфар-Гіладі на півночі Ізраїлю були оголошені закритою військовою зоною. В'їзд до цієї зони заборонено. Відповідний наказ підписано командувачем Північного угрупування Армії оборони Ізраїлю", – йдеться у повідомленні.

CNN зазначає, що закритий район знаходиться на півночі Ізраїлю. Можливо, там буде розміщений плацдарм ізраїльських військ, які задіяні в майбутній наземній операції на території Лівану.

Нагадаємо, Влада Ізраїлю попередила Білий дім, що можуть розпочати обмежене наземне вторгнення до Лівану через кілька годин. Метою наземної операції ЦАХАЛа може бути створення буферної зони біля Лівану.

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