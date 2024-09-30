Наземне вторгнення до Лівану почнеться за кілька годин: Ізраїль попередив США

Метою наземної операції ЦАХАЛу може бути створення буферної зони на території Лівану.

Влада Ізраїлю в понеділок, 30 вересня, попередила Білий дім, що може почати обмежене наземне вторгнення до Лівану за кілька годин.

Про це повідомив телеканал CBS News з посиланням на посадовця в адміністрації президента США.

Кілька годин тому ізраїльський міністр оборони Йоав Ґалант звернувся до сухопутних військ ЦАХАЛу, стягнутих до кордону з Ліваном, і натякнув на можливий початок наземної операції.

"Ліквідація Насралли – важливий крок, але не останній. Щоб безпечно повернути жителів наших північних районів до їхнії будинків, ми залучимо всі можливості, зокрема вас", – заявив міністр.

Заступник лідера "Хезболли" Наїм Кассем заявив, що угруповання готове до ізраїльського вторгнення. За його словами, попри те, що ліквідація ватажка терористів Хасана Насралли та кількох командирів стала болісним ударом по "Хезболлі", її боєздатність не постраждала.

Телеканал зазначає, що ізраїльтяни, ймовірно, намагатимуться створити в Лівані буферну зону, щоб убезпечити свої північні території від обстрілів терористів "Хезболли".

Нагадаємо, президент США заявив, що виступає проти намірів Ізраїлю розпочати наземну операцію в Лівані. Джо Байден закликав до припинення вогню.

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