Наземное вторжение в Ливан начнется через несколько часов: Израиль предупредил США

Целью наземной операции Цахала может быть создание буферной зоны на территории Ливана.

Власти Израиля в понедельник, 30 сентября, предупредили Белый дом, что могут начать ограниченное наземное вторжение в Ливан через несколько часов.

Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на чиновника в администрации президента США.

Несколько часов назад израильский министр обороны Йоав Галант обратился к сухопутным войскам ЦАХАЛа, стянутым к границе с Ливаном, и намекнул на возможное начало наземной операции.

"Ликвидация Насраллы – важный шаг, но не последний. Чтобы безопасно вернуть жителей наших северных районов в их дома, мы привлечем все возможности, в том числе вас", – заявил министр.

Заместитель лидера "Хезболлы" Наим Кассем заявил, что группировка готова к израильскому вторжению. По его словам, несмотря на то, что ликвидация главы террористов Хасана Насраллы и нескольких командиров стала болезненным ударом по "Хезболле", ее боеспособность не пострадала.

Телеканал отмечает, что израильтяне, вероятно, постараются создать в Ливане буферную зону, чтобы обезопасить свои северные территории от обстрелов террористов "Хезболлы".

Напомним, президент США заявил, что выступает против намерений Израиля начать наземную операцию в Ливане. Джо Байден призвал к прекращению огня.

Читайте также: