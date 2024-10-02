Південна Корея представила найпотужнішу неядерну ракету в світі

Південна Корея представила новітню балістичну ракету малої дальності під назвою Hyunmoo-5, яка є гігантською протибункерною ракетою з бойовою частиною, що досягає кількох тонн.

Про це повідомило видання Defense Express.

Модель має довжину 20 метрів і бойову частину вагою 8 тонн, що робить її найпотужнішою неядерною зброєю у світі. При зменшенні ваги бойової частини до 1 тонни дальність польоту може перевищувати 5500 км, наближаючи її до характеристик ракет середньої дальності. Швидкість Hyunmoo-5 сягає 10 Мах, що підкреслює вражаючі можливості. Отримала прізвисько "ракета-монстр".

Розробка цієї ракети тривала понад 30 років і передбачала інтеграцію іноземних технологій, а також поступове зняття обмежень, накладених США. Першими південнокорейськими ракетами стали NHK-1 і NHK-2, створені на основі американських Nike Hercules у 1970-х роках; їх дальність становила до 250 км, і вони вже зняті з озброєння.

During a military parade commemorating the 76th anniversary of South Korea's armed forces, Seoul showcased its new ballistic missile, the Hyunmoo-5, which features a warhead weighing up to 9 tons. The missile is engineered to target and destroy heavily fortified underground… pic.twitter.com/irfE7zqzfK — Umair Aslam (@Defense785) October 1, 2024

Сучасна програма ракетної зброї Південної Кореї розпочалася в 1990-х з розробки Hyunmoo-2, яка має дальність від 300 до 800 км. Вона розвивалася в рамках двосторонніх угод зі США, які поступово знімали обмеження на дальність ракет, розроблених у Південній Кореї.

Video showed Hyunmoo-5's 9-axle transporter erector launcher maneuverability. All of its 18 wheels are capable of being steered. pic.twitter.com/IX06X5dqPu — Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) October 1, 2024

Відомо, що існує теорія про схожість Hyunmoo-2 з російським комплексом "Іскандер", але деякі джерела стверджують, що Hyunmoo-2 могла бути розроблена на основі ізраїльської LORA. Візуальна подібність пояснюється функціональними вимогами, а не технологічним запозиченням.

Під час святкування Дня збройних сил Південна Корея продемонструвала Hyunmoo-5, яка здатна вразити навіть підземні бункери в Північній Кореї. Ракета може нести 8-тонну боєголовку, призначену для проникнення в землю і знищення підземних об'єктів, що підкреслює її військову значущість в контексті напружених відносин з Північною Кореєю.

Нагадаємо, після підписання угоди про "всеосяжне стратегічне партнерство" між Кім Чен Ином і Володимиром Путіним, Південна Корея перегляне можливість постачання зброї до України.

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