Угорщина розгорне ППО на сході країни: Будапешт боїться "ескалації"

Угорщина вирішила розгорнути системи протиповітряної оборони у районах країни, які є найближчими до кордону з Україною.

Про це розпорядився угорський міністр оборони Крістоф Шалай-Бобровницький, повідомляє Telex.

За його словами, Угорщина боїться, що дозвіл США щодо ударів американським озброєнням вглиб території Росії нібито може спровокувати Москву. Політик вирішив посилити східну частину країни засобами ППО, бо війна в Україні "досягла безпрецедентного масштабу та перейшла в найнебезпечнішу фазу".

Шалай-Бобровницький нагадав про затвердження кремлівським диктатором Володимиром Путіним оновленої ядерної доктрини, що передбачає розширення можливих умов застосування ядерної зброї.

Як повідомлялося, за кілька кілометрів від Калінінградської області Польща розмістила південнокорейські танки K2. Танки прибули до частини в польському місті Бранево. Вони відомі своїми передовими технологічними рішеннями.

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