Польща розмістила біля кордону з Росією південнокорейські танки K2

Південнокорейські танки прибули до частини в польському місті Бранево. Вони відомі своїми передовими технологічними рішеннями.

Польща розташувала південнокорейські танки K2 Black Panther за кілька кілометрів від Калінінградської області Росії.

Про це заявила речниця 16-ї Поморської механізованої дивізії майорка Магдалена Косцінська, повідомляє PAP.

Південнокорейські танки виробництва Hyundai Rotem прибули до частини в польському місті Бранево на автопричепах. Протягом 14 листопада представники польських військових та південнокорейської сторони завершать формальності, необхідні для прийняття цих машин.

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"Наступним етапом буде оснащення танків системами, які використовуються в польській армії, в тому числі засобами зв'язку", – сказала Косцінська.

Зауважимо, танки K2 Black Panther відомі своїми передовими технологічними рішеннями. Зокрема, вони оснащені системою активного захисту, завдяки якій ефективно протидіють ракетним і протитанковим атакам.

Нагадаємо, напередодні США офіційно ввели в експлуатацію військову базу ППО на півночі Польщі. Президент Анджей Дуда назвав це гарантією безпеки Польщі як члена НАТО.

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