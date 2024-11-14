Мокрий сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні 15 листопада

У п'ятницю, 15 листопада, синоптики прогнозують мокрий сніг, дощ та ожеледицю на дорогах. На вихідних погода покращиться.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, температура повітря вночі коливатиметься від +3° до -2°, а в Карпатах та на Закарпатті очікуються морози до -6°. Вдень повітря прогріється до 0-5° тепла, на півдні - до +9°. Вітер переважно західний, 5-12 м/с.

У Києві 15 листопада очікується невеликий мокрий сніг та дощ. Нічна температура становитиме 0-2° тепла, денна - до +3°. Вітер західний, 5-10 м/с.

На вихідних погода покращиться. 16 листопада на більшій частині території опадів не очікується, лише вночі на південному сході можливі невеликий мокрий сніг і дощ. У Карпатах вночі та вранці місцями туман. На дорогах країни, крім півдня, зберігатиметься ожеледиця.

Температура в суботу вночі становитиме від +3° до -2°, у Карпатах та на Закарпатті від -1° до -6°. Вдень повітря прогріється до 3-8° тепла. У Києві буде без опадів, вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 буде відносно теплою.

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