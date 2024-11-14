До України йде потепління: синоптикиня розповіла, коли очікувати (мапа)

Але перед потеплінням у деяких регіонах ще пройде мокрий сніг, зазначила Наталія Діденко.

До України йде потепління.

Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко у Facebook.

"Почну наперед. Бо сніг та та низька температура повітря трохи змусили нас похнюпити носа, включно із його, носом, почервонінням на холоді. Тому одразу повідомляю, що вихідними очікується потепління. Якщо завтра, 15-го листопада, в Україні буде не вище навіть вдень +1+4 градусів, то вже в суботу очікується +4+7, а в неділю +6+12 градусів. Та ще й без опадів, а в неділю можливо навіть можна буде побачити сонечко!" – зазначила вона.

Але перед потеплінням у деяких регіонах ще пройде мокрий сніг, уточнила Наталія Діденко.

"У п'ятницю, 15-го листопада, очікується повсюди в Україні хмарна погода. На заході, півночі та в центрі – мокрий сніг. Карта внизу. На півдні та сході – без істотних опадів. Вітер північно-західний, помірний, а на заході України – до сильного. Температура повітря вночі близько нуля, вдень +1+4 градуси", – повідомила вона.

За даними синоптикині, у Києві 15-го листопада – мокрий сніг. Вночі близько нуля, вдень +2 градуси.

"Ще раз про приємне. У суботу-неділю очікується потепління. Не до футболок та шортів, проте все ж у Києві, наприклад, ймовірно до +10 градусів", – підсумувала Діденко.

Синоптична мапа / Фото: Наталія Діденко / Facebook

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