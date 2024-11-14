В Украину идет потепление: синоптик рассказала, когда ждать (карта)

Но перед потеплением в некоторых регионах еще пройдет мокрый снег, отметила Наталья Диденко.

В Украину идет потепление.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Начну наперед. Поскольку снег и низкая температура воздуха немного заставили нас повесить нос, включая его, носом, покраснением на холоде. Поэтому сразу сообщаю, что на выходных ожидается потепление. Если завтра, 15-го ноября, в Украине будет не выше даже днем +1+4 градусов, то уже в субботу ожидается +4+7, а в воскресенье +6+12 градусов. Да еще и без осадков, а в воскресенье возможно даже можно будет увидеть солнышко!" – отметила она.

Но перед потеплением в некоторых регионах пройдет мокрый снег, уточнила Наталья Диденко.

"В пятницу, 15 ноября, ожидается по всей Украине облачная погода. На западе, севере и в центре – мокрый снег. Карта внизу. На юге и востоке – без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный, а на западе Украины – к сильному. Температура воздуха ночью около нуля, днем +1+4 градуса", – сообщила она.

По данным синоптика, в Киеве 15 ноября – мокрый снег. Ночью около нуля, днем 2 градуса.

"Еще раз о приятном. В субботу-воскресенье ожидается потепление. Не до футболок и шорт, однако все же в Киеве, например, вероятно до +10 градусов", — подытожила Диденко.

Синоптическая карта / Фото: Наталия Диденко / Facebook

Напомним, климатолог Вера Балабух прогнозирует, что зима 2024-2025 будет относительно теплой.

Эта зима может быть самой сложной в истории! Однако отопление и газ будет!

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