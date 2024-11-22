Які дрова краще не брати для опалення каміна чи печі – перелік

Не всі дрова однаково придатні для використання в різних типах опалювального обладнання.

Кожна порода дерева відрізняється характерною щільністю структури, тому не всі дрова однаково придатні для опалення.

Які дрова найкраще підходять для печі або каміну пише "Baza-Drov".

Не рекомендується використовувати для опалення печей:

верба – містить велику кількість вологи та смоли, що може призвести до забруднення димоходу;

осика – має низьку енергоефективність та велику витрату;

ялиця – має низьку тепловіддачу, сильно задимлює простір.

Якими дровами краще не опалювати лазню:

софора – містить токсичні речовини, здатні спричинити отруєння;

в'яз, ялиця – виділяють багато диму, можуть викликати алергічну реакцію;

тополя, верба – м'яка деревина, має низьку теплотворність та короткотривале горіння, залишає багато попелу.

Якими дровами краще не опалювати камін:

липа – містить багато смоли, може забруднювати повітря та димохід;

модрина – прогорає нерівномірно, виділяє багато чадного газу;

черемха, горобина – виділяють мало тепла, але багато кіптяви.

Якщо у вас відкритий камін, потрібно знати, що дрова хвойних порід (ялина, сосна, туя) через характерний високий вміст смоли "стріляють" під час горіння, що може призвести до пожежі.

Крім того, не варто використовувати для опалення:

трухляві дрова та залишки старих дощок;

пофарбовану або покриту лаком деревину.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9665, більш відомий як "законопроєкт про дрова", який передбачає посилення відповідальності за зберігання, перевезення або збут дров без документів про їхнє походження.

Українців обурило таке рішення ВР. Документ у Мережі уже прозвали "законом про три гілляки".

Після розголосу в ОП запевнили, що президент Зеленський не підпише закон №9665.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.