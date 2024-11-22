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Какие дрова лучше не брать для отопления камина или печи – перечень

Какие дрова лучше не брать для отопления камина или печи – перечень

Отопление дровами

Не все дрова одинаково пригодны для использования в разных типах отопительного оборудования.

Каждая порода дерева отличается характерной плотностью структуры, поэтому не все дрова одинаково пригодны для отопления.

Какие дрова лучше всего подходят для печи или камина пишет "Baza-Drov".

Не рекомендуется использовать для отопления печей:

  • ива – содержит большое количество влаги и смолы, что может привести к загрязнению дымохода;
  • осина – имеет низкую энергоэффективность и большой расход;
  • пихта – имеет низкую теплоотдачу, сильно задымляет пространство.

Какими дровами лучше не топить баню:

  • софора – содержит токсичные вещества, способные вызвать отравление;
  • вяз, пихта – выделяют много дыма, могут вызвать аллергическую реакцию;
  • тополь, ива – мягкая древесина, имеет низкую теплотворность и кратковременное горение, оставляет много золы.

Какими дровами лучше не топить камин:

  • липа – содержит много смолы, может загрязнять воздух и дымоход;
  • лиственница – прогорает неравномерно, выделяет много угарного газа;
  • черемуха, рябина – выделяют мало тепла, но много копоти.

Если у вас открытый камин, нужно знать, что дрова хвойных пород (ель, сосна, туя) из-за характерного высокого содержания смолы "стреляют" во время горения, что может привести к пожару.

Кроме того, не следует использовать для отопления:

  • трухлявые дрова и остатки старых досок;
  • окрашенную или покрытую лаком древесину.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9665, более известный как "законопроект о дровах", предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

Украинцев возмутило такое решение ВР. Документ в Сети уже прозвали "законом о трех ветках".

После огласки в ОП заверили, что президент Зеленский не подпишет закон №9665.

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