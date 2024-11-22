Какие дрова лучше не брать для отопления камина или печи – перечень

Не все дрова одинаково пригодны для использования в разных типах отопительного оборудования.
Каждая порода дерева отличается характерной плотностью структуры, поэтому не все дрова одинаково пригодны для отопления.
Какие дрова лучше всего подходят для печи или камина пишет "Baza-Drov".
Не рекомендуется использовать для отопления печей:
- ива – содержит большое количество влаги и смолы, что может привести к загрязнению дымохода;
- осина – имеет низкую энергоэффективность и большой расход;
- пихта – имеет низкую теплоотдачу, сильно задымляет пространство.
Какими дровами лучше не топить баню:
- софора – содержит токсичные вещества, способные вызвать отравление;
- вяз, пихта – выделяют много дыма, могут вызвать аллергическую реакцию;
- тополь, ива – мягкая древесина, имеет низкую теплотворность и кратковременное горение, оставляет много золы.
Какими дровами лучше не топить камин:
- липа – содержит много смолы, может загрязнять воздух и дымоход;
- лиственница – прогорает неравномерно, выделяет много угарного газа;
- черемуха, рябина – выделяют мало тепла, но много копоти.
Если у вас открытый камин, нужно знать, что дрова хвойных пород (ель, сосна, туя) из-за характерного высокого содержания смолы "стреляют" во время горения, что может привести к пожару.
Кроме того, не следует использовать для отопления:
- трухлявые дрова и остатки старых досок;
- окрашенную или покрытую лаком древесину.
Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9665, более известный как "законопроект о дровах", предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.
Украинцев возмутило такое решение ВР. Документ в Сети уже прозвали "законом о трех ветках".
После огласки в ОП заверили, что президент Зеленский не подпишет закон №9665.
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