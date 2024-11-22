Какие дрова лучше не брать для отопления камина или печи – перечень

Не все дрова одинаково пригодны для использования в разных типах отопительного оборудования.

Каждая порода дерева отличается характерной плотностью структуры, поэтому не все дрова одинаково пригодны для отопления.

Какие дрова лучше всего подходят для печи или камина пишет "Baza-Drov".

Не рекомендуется использовать для отопления печей:

ива – содержит большое количество влаги и смолы, что может привести к загрязнению дымохода;

осина – имеет низкую энергоэффективность и большой расход;

пихта – имеет низкую теплоотдачу, сильно задымляет пространство.

Какими дровами лучше не топить баню:

софора – содержит токсичные вещества, способные вызвать отравление;

вяз, пихта – выделяют много дыма, могут вызвать аллергическую реакцию;

тополь, ива – мягкая древесина, имеет низкую теплотворность и кратковременное горение, оставляет много золы.

Какими дровами лучше не топить камин:

липа – содержит много смолы, может загрязнять воздух и дымоход;

лиственница – прогорает неравномерно, выделяет много угарного газа;

черемуха, рябина – выделяют мало тепла, но много копоти.

Если у вас открытый камин, нужно знать, что дрова хвойных пород (ель, сосна, туя) из-за характерного высокого содержания смолы "стреляют" во время горения, что может привести к пожару.

Кроме того, не следует использовать для отопления:

трухлявые дрова и остатки старых досок;

окрашенную или покрытую лаком древесину.

Напомним, что Верховная Рада приняла законопроект №9665, более известный как "законопроект о дровах", предусматривающий усиление ответственности за хранение, перевозку или сбыт дров без документов об их происхождении.

Украинцев возмутило такое решение ВР. Документ в Сети уже прозвали "законом о трех ветках".

После огласки в ОП заверили, что президент Зеленский не подпишет закон №9665.

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