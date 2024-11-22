Революції в Україні: чому вони виникали та що кажуть свідки подій

20 років тому в нашій державі розпочалася друга революція в історії сучасної України – Помаранчева революція. Разом з революцією на граніті та Євромайданом історія протестного руху українців триває.

20 років тому в Україні розпочалася Помаранчева революція. Другий тур президентських виборів. Через чисельні фальсифікації прихильники опозиційного кандидата Віктора Ющенка виходять на Майдан. Біля монумента Незалежності зводять 27 наметів, які символізують регіони України. На Майдані триває власний підрахунок голосів на підставі аналізу інформації з виборчих дільниць.

Багатолюдні протести по всій Україні змушують владу провести повторне голосування другого туру. Віктор Ющенко перемагає Віктора Януковича. Силового розгону Майдану і жертв вдалося уникнути.

"Ключовою причиною, чому українці вийшли на Майдан, було те, що Янукович хотів повністю змінити зовнішньо-політичний вектор і фактично віддати Україну під контроль Росії. І той самий стимул був і під час Революції Гідності – це етапи нашої боротьби за незалежність і нашої боротьби за державність", – каже Андрій Парубій.

Дев’ять років потому, в листопаді 2013 року, на Майдан Незалежності прийшла українська журналістка Інна Неродик. Віктор Янукович щойно відмовився підписувати угоду про асоціацію з ЄС.

"Я розумію, що дуже багато людей обурюється в соціальних мережах, і мені було цікаво, а скільки ж цих людей на площі, і ми з подругою пішли на Майдан Незалежності, і ми приходимо туди, а там порожньо, нікого немає", – каже Інна Неродик.

Це фото з порожнього Майдану, яке дівчина опублікувала в соціальній мережі, ймовірно, підштовхнуло решту незгодних вийти на головну площу країни. Захисників європейського руху країни до опівночі було вже з півтори тисячі. Це був початок найкривавішої революції сучасної України.

Фото порожнього Майдану

Євромайдан пройшов численні випробування на міцність. Силовий розгін студентів, спроби силовиків знести наметове містечко, диктаторські закони від депутатів, побиття та викрадення майданівців і зрештою масовий розстріл мітингарів у лютому 2014 року.

Революція Гідності

Революція Гідності, яка розпочалася 11 років тому, триває й донині, переконані історики та учасники тих події. Відчепитися від радянського минулого, до якого нас намагається повернути кремлівська імперія – це і є головна битва в повномасштабній війні з Росією.

Дві революції - одна мета! Як Українці боролися за майбутнє без РФ

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: НАЖИВО ТСН НОВИНИ ПІДСУМКИ 22 ЛИСТОПАДА - П'ЯТНИЦЯ

Читайте також: