Як зарядити телефон, якщо вимкнули світло: шість способів

Росіяни продовжують атакувати енергетичні об'єкти України, а тому спостерігаються перебої в електропостачанні та віялові відключення електроенергії. Щоб завжди залишатися на зв'язку з близькими, варто запам'ятати кілька способів, як зарядити телефон, коли немає світла. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

В умовах війни телефон став просто незамінним девайсом, адже з його допомогою можна залишатися на зв'язку з близькими та дізнаватися останні новини. А тому більшість українців намагаються завжди тримати смартфон зарядженим. Однак часті та раптові вимкнення електроенергії можуть ставати на заваді.

Повербанк

Звичайно, це найпростіший і найбільш популярний спосіб. Якщо ви будете вчасно заряджати повербанк і придбаєте модель з великим об'ємом, то зможете запросто пережити віялові та раптові вимкнення світла. Сьогодні навіть можна знайти варіанти, які допоможуть зарядити ноутбук.

Генератор

Можна придбати генератор для квартири чи будинку, який створений для того, щоб можна було користуватися різноманітними побутовими пристроями, коли немає світла. До цього пристрою ви можете підключати будь-які ґаджети і телефон в тому числі.

Ноутбук

Якщо ноутбук для роботи вам не потрібен і він був заряджений до вимкнення світла, можна використати його в якості повербанку. Просто увімкніть до нього телефон через USB-кабель і заряджання розпочнеться. Звичайно, так смартфон буде заряджатися повільніше, а заряд ноутбука закінчуватися швидше.

Бездротова колонка

Цей спосіб схожий на попередній, але замість ноутбука можна використати бездротову колонку, якщо вона була заряджена заздалегідь. Тривалим зарядом вона телефон не забезпечить, але ви зможете зробити ектренний дзвінок або дізнатися останні новини.

Автомобіль

Кожен власник авто має автомобільні зарядки. Навіть в тому випадку, якщо у вас немає машини, можете попросити допомоги у сусідів чи знайомих.

Джерело безперебійного живлення

ДБЖ - автоматичний пристрій, до якого можна підключити різні пристрої, в тому числі і телефон, щоб вони працювали навіть без світла. Найчастіше джерело безперебійного живлення купують для ноутбуків чи персональних комп'ютерів.

В мережі сьогодні також можна знайти чимало лайфгаків, як зарядити телефон від сонця, лимона чи натирання батареї. Однак такі народні методи можуть не лише не допомогти, а ще й пошкодити ваш ґаджет. Тому краще зачекати, доки увімкнеться світло, аніж потім купувати новий телефон.