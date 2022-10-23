Как зарядить телефон, если выключили свет: шесть способов

Россияне продолжают атаковать энергетические объекты Украины, поэтому наблюдаются перебои в электроснабжении и веерные отключения электроэнергии. Чтобы всегда оставаться на связи с близкими, следует запомнить несколько способов, как зарядить телефон, когда нет света. Читайте об этом в материале ТСН.ua.

В условиях войны телефон стал просто незаменимым девайсом, ведь с его помощью можно оставаться на связи с близкими и узнавать последние новости. Поэтому большинство украинцев стараются всегда держать смартфон заряженным. Однако частые и внезапные отключения электроэнергии могут мешать.

Повербанк

Конечно, это самый простой и популярный способ. Если вы вовремя заряжаете повербанк и приобретете модель с большим объемом, то сможете запросто пережить веерные и внезапные отключения света. Сегодня даже можно найти варианты, которые помогут зарядить ноутбук.

Генератор

Можно приобрести генератор для квартиры или дома, созданный для того, чтобы можно было пользоваться разнообразными бытовыми устройствами, когда нет света. К этому устройству можно подключать любые гаджеты и телефон в том числе.

Ноутбук

Если ноутбук для работы вам не нужен и он был заряжен до выключения света, можно использовать его в качестве повербанка. Просто включите телефон через USB-кабель и зарядка начнется. Конечно, так смартфон будет заряжаться медленнее, а заряд ноутбука кончаться быстрее.

Беспроводная колонка

Этот способ похож на предыдущий, но вместо ноутбука можно использовать беспроводную колонку, если она была заряжена заранее. Длительным зарядом она телефон не обеспечит, но вы сможете совершить эктренный звонок или узнать последние новости.

Автомобиль

Каждый владелец автомобиля имеет автомобильные зарядки. Даже в том случае, если у вас нет машины, можете попросить о помощи у соседей или знакомых.

Источник бесперебойного питания

ИБП – автоматическое устройство, к которому можно подключить разные устройства, в том числе и телефон, чтобы они работали даже без света. Чаще источник бесперебойного питания покупают для ноутбуков или персональных компьютеров.

В сети сегодня можно найти немало лайфгаков, как зарядить телефон от солнца, лимона или натирания батареи. Однако такие народные методы могут не только не помочь, но и повредить ваш гаджет. Поэтому лучше подождать, пока включится свет, чем покупать новый телефон.