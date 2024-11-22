Революции в Украине: почему они возникали и что говорят свидетели событий

20 лет назад в нашей стране началась вторая революция в истории современной Украины – Оранжевая революция. Вместе с революцией на граните и Евромайданом история протестного движения украинцев продолжается.

20 лет назад в Украине началась Оранжевая революция. Второй тур президентских выборов. Из-за многочисленных фальсификаций сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко выходят на Майдан. Возле монумента Независимости возводят 27 палаток, символизирующих регионы Украины. На Майдане продолжается собственный подсчет голосов на основе анализа информации с избирательных участков.

Многолюдные протесты по всей Украине заставляют власть провести повторное голосование второго тура. Виктор Ющенко побеждает Виктора Януковича. Силового разгона Майдана и жертв удалось избежать.

"Ключевой причиной, почему украинцы вышли на Майдан, было то, что Янукович хотел полностью изменить внешне-политический вектор и фактически отдать Украину под контроль России. И тот же стимул был и во время Революции Достоинства – это этапы нашей борьбы за независимость и нашей борьбы за государственность", – говорит Андрей Парубий.

Девять лет спустя, в ноябре 2013 года, на Майдан Независимости пришла украинская журналистка Инна Неродик. Виктор Янукович только что отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

"Я понимаю, что очень много людей возмущается в социальных сетях, и мне было интересно, а сколько же этих людей на площади, и мы с подругой пошли на Майдан Независимости, и мы приходим туда, а там пусто, никого нет", – говорит Инна Неродик.

Это фото с пустого Майдана, опубликованное девушкой в социальной сети, вероятно, подтолкнуло остальных несогласных выйти на главную площадь страны. Защитников европейского движения страны к полуночи было уже около полутора тысяч. Это было начало самой кровавой революции современной Украины.

Фото пустого Майдана

Евромайдан прошел многочисленные испытания на прочность. Силовой разгон студентов, попытки силовиков снести палаточный городок, диктаторские законы от депутатов, избиение и похищение майдановцев и массовый расстрел митингующих в феврале 2014 года.

Революция Достоинства

Революция Достоинства, которая началась 11 лет назад, продолжается и по сей день, убеждены историки и участники тех событий. Отцепиться от советского прошлого, в которое нас пытается вернуть кремлевская империя – это и есть главная битва в полномасштабной войне с Россией.

Две революции - одна цель! Как Украинцы боролись за будущее без РФ

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