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Революции в Украине: почему они возникали и что говорят свидетели событий

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Революции в Украине: почему они возникали и что говорят свидетели событий

Чествование Небесной сотни

20 лет назад в Украине началась Оранжевая революция.

20 лет назад в нашей стране началась вторая революция в истории современной Украины – Оранжевая революция. Вместе с революцией на граните и Евромайданом история протестного движения украинцев продолжается.

20 лет назад в Украине началась Оранжевая революция. Второй тур президентских выборов. Из-за многочисленных фальсификаций сторонники оппозиционного кандидата Виктора Ющенко выходят на Майдан. Возле монумента Независимости возводят 27 палаток, символизирующих регионы Украины. На Майдане продолжается собственный подсчет голосов на основе анализа информации с избирательных участков.

Многолюдные протесты по всей Украине заставляют власть провести повторное голосование второго тура. Виктор Ющенко побеждает Виктора Януковича. Силового разгона Майдана и жертв удалось избежать.

"Ключевой причиной, почему украинцы вышли на Майдан, было то, что Янукович хотел полностью изменить внешне-политический вектор и фактически отдать Украину под контроль России. И тот же стимул был и во время Революции Достоинства – это этапы нашей борьбы за независимость и нашей борьбы за государственность", – говорит Андрей Парубий. 

Девять лет спустя, в ноябре 2013 года, на Майдан Независимости пришла украинская журналистка Инна Неродик. Виктор Янукович только что отказался подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

"Я понимаю, что очень много людей возмущается в социальных сетях, и мне было интересно, а сколько же этих людей на площади, и мы с подругой пошли на Майдан Независимости, и мы приходим туда, а там пусто, никого нет", – говорит Инна Неродик.

Это фото с пустого Майдана, опубликованное девушкой в социальной сети, вероятно, подтолкнуло остальных несогласных выйти на главную площадь страны. Защитников европейского движения страны к полуночи было уже около полутора тысяч. Это было начало самой кровавой революции современной Украины.

Фото пустого Майдана / ©
Фото пустого Майдана

Евромайдан прошел многочисленные испытания на прочность. Силовой разгон студентов, попытки силовиков снести палаточный городок, диктаторские законы от депутатов, избиение и похищение майдановцев и массовый расстрел митингующих в феврале 2014 года.

Революция Достоинства / ©
Революция Достоинства

Революция Достоинства, которая началась 11 лет назад, продолжается и по сей день, убеждены историки и участники тех событий. Отцепиться от советского прошлого, в которое нас пытается вернуть кремлевская империя – это и есть главная битва в полномасштабной войне с Россией.

Две революции - одна цель! Как Украинцы боролись за будущее без РФ 

Две революции - одна цель! Как Украинцы боролись за будущее без РФ 

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: НАЖИВО ТСН НОВОСТИ ИТОГО 22 НОЯБРЯ — ПЯТНИЦА

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