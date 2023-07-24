"Готуємо відповіді російським терористам": Зеленський провів спеціальне засідання Ставки

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 24 липня, провів спеціальне засідання Ставки. Він повідомив, що українські військові готують російським терористам відповіді на їхні удари по Україні.

Про це він сказав під час свого звернення до українців.

Зеленський повідомив, що відбулось спеціальне засідання Ставки щодо фронтових питань. Доповідали головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, керівник ГУР МО Кирило Буданов та командувачі основних напрямків на фронті.

"Максимум уваги і тим напрямкам, де ми рухаємося вперед, і тим, де українські сили – в обороні. На всіх напрямках перше завдання – це максимальне знищення окупантів, їхньої техніки, запасів, складів, штабів. Росія повинна щодня втрачати – це справедливо. І я дякую всім нашим воїнам, які це забезпечують: усім нашим солдатам і матросам, старшинам і сержантам, офіцерам і генералам", - сказав президент.

Володимир Зеленський зазначив, що Україна готує відповіді російським терористам через їхні удари.

"Звичайно, детально розбираємо на Ставці й усі питання щодо захисту від російського ракетного та дронового терору. Захист наших людей, наших міст, наших портів, чорноморського "зернового коридору". Готуємо міцні відповіді російським терористам на їхні напади", - зазначив український лідер.

Нагадаємо, російська терористична армія у понеділок, 24 липня, обстріляла місто Костянтинівка Донецької області касетними боєприпасами. Загинула дитина, багато поранених.

Читайте також: