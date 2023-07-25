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ЗСУ мають успіх під час контрнаступу на півдні - Генштаб

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Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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ЗСУ мають успіх під час контрнаступу на півдні - Генштаб

Українські війська мають успіх під час контрнаступу на півдні - Генштаб / Фото: Associated Press

Російські окупанти на півдні чинить потужний опір, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові під час контрнаступу мали успіх на напрямку Старомайорського на півдні. 

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час брифінгу у вівторок, 25 липня. 

За його словами, зараз українська армія закріплюються там на досягнутих рубежах.

"Противник чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви", - наголосив речник. 

Де розташоване Старомайське Донецької області. ФОТО: DeepStateMap / ©
Де розташоване Старомайське Донецької області. ФОТО: DeepStateMap

Як повідомляли раніше, ЗСУ вибили росіян з позицій біля важливого населеного пункту на Бахмутському напрямку. Під час штурму українських сил окупанти покинули свої позиції біля Андріївки. Також українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знімальна група ТСН потрапила під обстріл! Кадри з-під Бахмута.

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Дата публікації
Перегляди
726
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