ЗСУ мають успіх під час контрнаступу на півдні - Генштаб

Російські окупанти на півдні чинить потужний опір, наголосили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові під час контрнаступу мали успіх на напрямку Старомайорського на півдні.

Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов під час брифінгу у вівторок, 25 липня.

За його словами, зараз українська армія закріплюються там на досягнутих рубежах.

"Противник чинить потужний опір, здійснює переміщення своїх підрозділів, застосовує резерви", - наголосив речник.

Де розташоване Старомайське Донецької області. ФОТО: DeepStateMap

Як повідомляли раніше, ЗСУ вибили росіян з позицій біля важливого населеного пункту на Бахмутському напрямку. Під час штурму українських сил окупанти покинули свої позиції біля Андріївки. Також українські військові ведуть наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Знімальна група ТСН потрапила під обстріл! Кадри з-під Бахмута.

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