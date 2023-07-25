Повітряна тривога: є загроза пусків крилатих ракет

Повітряні сили ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку у вівторок, 25 липня, в областях, де оголошена повітряна тривога. Є загроза пусків ракет.

Про це повідомило Командування ПС Збройних сил України.

"Ракетна небезпека в областях, де оголошена тривога! Загроза пусків крилатих ракет з літака Ту-22м3 з північно-східного напрямку", - йдеться у повідомленні.

Жителів "червоних областей" просять не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Станом на 10:00 повітряна тривога оголошена у Сумській, Полтавській, Харківській Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях.

Мапа тривог станом на 10:00 вівторка, 25 липня.

Нагадаємо, вночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджують про застосування балістичного озброєння на сході України. Крім того, була загроза атаки дронами у низці областей.

Зокрема, росіяни атакували дронами Житомирську область. Є влучання. Постраждав інфраструктурний об'єкт.

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