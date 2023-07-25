Росіяни атакували дронами Житомирську область: є влучання

Російські окупанти вночі проти 25 липня знову атакували Житомирську область безпілотниками. Є влучання.

Про це повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко

"Сьогодні ворог знов атакував Житомирщину дронами-камікадзе. За попередньою інформацією внаслідок удару Shahed постраждав інфраструктурний об'єкт", - йдеться у повідомленні.

За словами очільника ОВА, на місці "прильоту" працюють усі екстрені служби. Наразі інформація щодо наявності жертв та масштабів пошкоджень уточнюється.

Атака вночі 25 липня

Вночі в низці областей було оголошено повітряну тривогу. На Житомирщині сирени лунали від 03:57 до 05:43. Повітряні Сили попереджують про застосування балістичного озброєння на сході України. Крім того, була загроза атаки дронами у низці областей.

Відомо, що вночі росіяни атакували Полтавську область. На території регіону сили ППО збили ворожий безпілотник.

У ніч проти 25 липня вибухи сталися на Черкащині. Окупаційні війська атакували іранськими дронами "шахед" Черкаську область. Сталося три влучання.

На Київщині тривога тривала три години. Ворог атакував Київ ударними БпЛА. У КМВА зранку повідомили, що вночі силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва.

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