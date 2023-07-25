Вибухи на Черкащині: ворог атакував область

Два "Шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній ангар, розповіли в ОВА.
У ніч проти 25 липня окупаційні війська атакували іранськими ударними дронами "шахед" Черкаську область. На жаль, є три влучання.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець вранці 25 липня.
"Ніч із суцільною тривогою. Ворог атакував нашу Черкащину ударними БпЛА. Маємо три влучання. Два "шахеди" поцілили в поля, ще один - у порожній с/г ангар.Прошу кожного з вас не ігнорувати сповіщення про небезпеку!", - йдеться у дописі очільника області.
За його словами, минулось без потерпілих і пожеж.
Станом на ранок на місці удару працюють оперативні групи.
Росія знову атакувала Україну
Нагадаємо, Росія вкотре намагалася завдати ударів по українських містах. У ніч проти 25 липня у низці областей була оголошена повітряна тривога, оодразу після цього у різних регіонах було чутно вибухи. Зокрема, ворог атакував дронами Київ та область. За даними КМВА, це вже шоста атака дронів на столицю за цей місяць. Силами і засобами ППО усі повітряні цілі були своєчасно виявлені та знищені на підльоті до Києва. Минулося без жертв та руйнувань.
Також вибухи лунали у Житомирській, Черкаській та Полтавській областях. Ворог завдав удару іранськими дронами "Шахед". Як повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін, в регіоні сили ППО збили ворожий БпЛА.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ВИБУХИ У КИЄВІ! "Шахеди" атакували Україну!
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