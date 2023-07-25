У Каховці прогриміли до 30 вибухів: ворог скаржиться на втрати (відео)

Андрющенко стверджує, що це було вітання для ворога від ЗСУ.

В окупованій Каховці на Херсонщині пролунала серія вибухів, після яких російські окупанти поскаржилися на значні втрати.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі 25 липня та виклав відео зі звуками вибухів.

За словами Андрющенка, загалом у Каховці було чутно близько 30 вибухів.

"Каховка. ЗСУ влучно переказали окупанту доброго ранку не менше 30 разів", – вказано в заяві.

Радник мера Маріуполя додав, що російські загарбники скаржаться на значні втрати, яких зазнали в результаті того, що стало причиною вибухів.

В окупованій Каховці прогриміла серія вибухів

Нагадаємо, напередодні чотири вибухи пролунали в окупованому Токмаку на Запоріжжі. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив про "просмажку русні на півдні".

Зауважимо, за інформацією від українського Генштабу на ранок 25 липня, окупанти намагаються завадити просуванню ЗСУ на Запорізькому та Херсонському напрямках. Ворог також влаштував авіаудари та артилерійські обстріли в районах низки населених пунктів Херсонської та Запорізької областей.

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