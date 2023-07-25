Взрывы Черкасской области: враг атаковал область

Два "Шахеда" попали в поля, еще один — в пустой ангар, рассказали в ОВА.

В ночь на 25 июля оккупационные войска атаковали иранскими ударными дронами "шахед" Черкасскую область. К сожалению, есть три попадания.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец утром 25 июля.

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"Ночь со сплошной тревогой. Враг атаковал нашу Черкасщину ударными БпЛА. Есть три попадания. Два "шахеда" попали в поля, еще один — в пустой с/х ангар. Прошу каждого из вас не игнорировать уведомление об опасности!", — говорится в сообщении главы области.

По его словам, обошлось без пострадавших и пожаров.

По состоянию на утро на месте удара работают оперативные группы.

Россия снова атаковала Украину

Напомним, Россия в очередной раз пыталась нанести удары по украинским городам. В ночь на 25 июля в ряде областей была объявлена воздушная тревога, сразу после этого в разных регионах были слышны взрывы. В частности, враг атаковал дронами Киев и область. По данным КМВА, это уже шестая атака дронов на столицу за этот месяц. Силами и средствами ПВО все воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены на подлете в Киев. Прошло без жертв и разрушений.

Также взрывы раздавались в Житомирской, Черкасской и Полтавской областях. Враг нанес удар иранскими дронами "Шахед". Как сообщил руководитель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, в регионе силы ПВО сбили вражеский БПЛА.

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