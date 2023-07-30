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Мощные взрывы в Мариуполе: партизаны устроили диверсию

Мощные взрывы в Мариуполе: партизаны устроили диверсию

В Мариуполе раздавались взрывы / Фото: Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Звуки взрывов слышали в Мариупольском районе.

В Мариуполе группа сопротивления обезвредила три военных грузовика россиян и повредила местонахождение военно-инженерного подразделения оккупантов.

Об этом сообщил советник городского руководителя Мариуполя Павел Андрющенко.

"Получили подробности от Группы Мариупольского сопротивления о вчерашних взрывах и пожаре в районе АС 2", — написал Андрющенко.

В частности, он отметил, что в сообщении говорится, что действиями саботажа обезврежены три единицы военных грузовиков, значительно повреждено место расположения военно-инженерного подразделения окупантов на месте "Военстроя" и оборудования для изготовления "зубов дракона" на бетонном минизаводе в районе АС 2 .

Напомним, 29 июля в Мариуполе Донецкой области раздался звук взрыва. После этого там заметили дым и почувствовали характерный запах.

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