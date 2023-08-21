ГУР про заперечення Росією "бавовни": "Напевно, це просто голуби великі були"

Юсов іронічно зазначив, що у росіян узагалі "все йде за планом".

Останні "бавовни" в Росії та їхнє заперечення представниками тамтешньої влади прокоментував представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов і анонсував ще більше інцидентів.

Про це Юсов розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини" 21 серпня.

Так, представник української розвідки відреагував на запевнення губернатора Ростовської області Василя Голубєва у тому, що причиною вибухів у Ростові 21 серпня був "перехід літака на надзвук".

"Добре, звичайно. А в Новгороді немає пошкодженої стратегічної авіації. Напевно, це просто голуби великі були, які щось скинули на ті "тушки". У Москві немає "бавовни", за розкладом, напевно, працюють їхні аеропорти і рейси, жодних змін немає. І взагалі, в них все йде за планом", – з іронією прокоментував Юсов.

Він зазначив – що більше з боку представників путінського правлячого режиму буде таких яскравих заперечень реальності, то більша ймовірність, що у пересічних жителів РФ почнуть з'являтися якісь запитання.

"На чорне говорити біле довго не можна", – зауважив представник ГУР.

"Зрештою, працюємо далі і дивимось за розвитком подій. Зрозуміло, що це не останні інциденти, події і предмети для коментарів. Не останній раз, коли доведеться брехати російським чиновникам", – висловив переконання Юсов.

Що відомо про останні "бавовни" в Росії

19 серпня безпілотник завдав удару по аеродрому "Сольці" в Новгородській області Росії, де базуються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3, якими ворог атакує Україну. Після атаки з’явилися фото охопленого вогнем одного з літаків Ту-22М3.

21 серпня в Міноборони РФ заявили про начебто збиття дронів під Москвою. Через загрозу атаки безпілотниками московські аеропорти обмежували вильоти авіарейсів.

Цього ж дня у Ростові-на-Дону пролунали три гучні вибухи, які зафіксували камери нагляду. Влада запевнила, що це був начебто "перехід літака на надзвук".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прапор України біля споруди ФСБ! У Москві знову "бавовна" і дуже неспокійно"

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