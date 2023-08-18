"Бити будуть": парламентарій про цілі росіян і передвісника блекаута у Києві

Експерти все частіше кажуть, що восени-взимку росіяни можуть атакувати енергетичні об'єкти України.

Днями абоненти мобільного оператора "Lifecell" отримали в телефонному режимі пропозиції перейти на інші, більш дорогі тарифи, якими передбачені більша кількість мегабайтів мобільного інтернету. Співрозмовник, який представився працівником цієї компанії, аргументував це тим, що незабаром в Україні можливі відключення електроенергії через пошкодження інфраструктури російськими обстрілами, тому зараз варто замислитись над тим, щоб збільшити можливості свого мобільного інтернету.

ТСН.ua відправив у "Lifecell" запит з проханням прокоментувати появу таких дзвінків про можливий блекаут та як збільшена кількість мегабайтів може допомогти в умовах відсутності електроенергії.

Як виявилось, можливих відключеннь електроенергії через обстріли інфраструктури росіянами не виключають і посадовці.

Колишній міністр з питань ЖКГ, а нині – перший заступник комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко в коментарі для ТСН.ua розповів наступне:

"Обстріли будуть обов'язково. Вибачте, цинічно, - каже Олексій Кучеренко, аргументуючи таку впевненість. – Вчора чи позавчора в Києві затримали одного хлопця з Одеси. Він проводив зйомку біля потужного енергетичного об'єкту. Проте, з іншого боку, я не думаю, що ситуація буде гірше, ніж минулого року. Сили ППО стали значно потужнішими, але і ворог, переконаний, накопичує ракети, дрони для масованих атак. В мене немає сумніву щодо цього. Енергетики готуються і іншім треба готуватись та менше панікувати".

Про обстріли інфраструктури днями висловився і гендиректор компанії-постачальника електроенергії "Yasno" Сергій Коваленко та дав декілька практичних порад, як кожний українець може мінімізувати ризики для себе.

"В різних інтерпретаціях, але всі говорять про наступний сезон, - написав на своїй сторінці в Facebook Сергій Коваленко. - Декілька тез які персонально від мене.

1. Бити по інфраструктурі будуть. Бити будуть з урахуванням помилок і нових розвідданих про стан енергосистеми на кожній ділянці. Бити будуть з урахуванням нових знань яки вони здобули за майже два роки обстрілів. Бити будуть з урахуванням більш варіативних засобів.

2. Віра в ЗСУ. Це важливо. Але віра не може бути фундаментом для прийняття рішень про персональне життя. Навіть при посиленні засобів ППО закрити на 100% не вийде. Тому виходьте з того, що влучання будуть.

3. Віра в енергетиків. Це важливо. Але віра знову ж не може бути фундаментом для рішень. Навіть не маючи інформації можна робити висновки, що в цілому система має менший рівень стійкості. А це означає, що відновлення постачання електроенергії після влучань буде дуже різним в залежності від конкретної ситуації.

4. Треба кожному подумати про себе. Не вони, не ми, а я. Тількі позиція "я" може організаційно та морально допомогти пережити наступну осінь та зиму.

5. Памʼятайте, що головний ворог не темрява, а холод. Тому подумайте про це заздалегідь. І вам скажу, що заздалегідь то було декілька місяців тому.

6. Тактичні поради з минулого сезону не змінились. Вода, їжа, одяг, альтернативні види живлення, утеплення осель та таке інше.

7. Сценарне планування. Продумайте декілька сценаріїв (особливо для жителів багатоквартирних будинків). Через питання "а що якщо? " і відповідь ваша, що конкретно ви будете робити.

І да. Якщо кожний подумає про себе, то разом точно переживемо і переможемо".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Зеленського розкрили цікаві подробиці про ракети, якими РФ атакувала Україну.

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