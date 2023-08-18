"Бить будут": парламентарий о целях россиян и предвестнике блекаута в Киеве

Эксперты все чаще говорят, что осенью-зимой россияне могут атаковать энергетические объекты Украины.

На днях абоненты мобильного оператора "Lifecell" получили в телефонном режиме предложения перейти на другие, более дорогие тарифы, которыми предусмотрено большее количество мегабайтов мобильного интернета. Собеседник, представившийся работником этой компании, аргументировал это тем, что вскоре в Украине возможны отключения электроэнергии из-за повреждения инфраструктуры российскими обстрелами, поэтому сейчас стоит задуматься о том, чтобы увеличить возможности своего мобильного интернета.

ТСН.ua отправил в "Lifecell" запрос с просьбой прокомментировать появление таких звонков о возможном блекауте и как увеличенное количество мегабайт может помочь в условиях отсутствия электроэнергии.

Как оказалось, возможных отключений электроэнергии из-за обстрелов инфраструктуры россиянами не исключают и чиновники.

Бывший министр по вопросам ЖКХ, а ныне - первый заместитель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексей Кучеренко в комментарии для ТСН.ua рассказал следующее:

"Обстрелы будут обязательно. Извините, цинично, — говорит Алексей Кучеренко, аргументируя такую уверенность. — Вчера или позавчера в Киеве задержали одного парня из Одессы. Он проводил съемку возле мощного энергетического объекта. Однако, с другой стороны, я не думаю, что ситуация будет хуже, чем в прошлом году. Силы ПВО стали значительно мощнее, но и враг, убежден, накапливает ракеты, дроны для массированных атак. У меня нет сомнений в этом. Энергетики готовятся и другим надо готовиться и меньше паниковать".

Об обстрелах инфраструктуры на днях высказался и гендиректор компании-поставщика электроэнергии "Yasno" Сергей Коваленко и дал несколько практических советов, как каждый украинец может минимизировать риски для себя.

"В разных интерпретациях, но все говорят о следующем сезоне, — написал на своей странице в Facebook Сергей Коваленко. — Несколько тезисов персонально от меня.

1. Бить по инфраструктуре будут. Бить будут с учетом ошибок и новых разведданных о состоянии энергосистемы на каждом участке. Бить будут с учетом новых знаний, которые они получили за два года обстрелов. Бить будут с учетом более вариативных средств.

2. Вера в ВСУ. Это важно. Но вера не может быть фундаментом для принятия решений о личной жизни. Даже при усилении средств ПВО закрыть на 100% не получится. Поэтому исходите из того, что попадания будут.

3. Вера в энергетиков. Это важно. Но вера опять-таки не может быть фундаментом для решений. Даже не имея информации, можно делать выводы, что в целом система имеет меньший уровень устойчивости. А это значит, что возобновление поставок электроэнергии после попадания будет очень разным в зависимости от конкретной ситуации.

4. Надо каждому подумать о себе. Не они, не мы, а я. Только позиция "я" может организационно и морально помочь пережить осень и зиму.

5. Помните, что главный враг не тьма, а холод. Потому подумайте об этом заранее. И вам скажу, что заранее это было несколько месяцев назад.

6. Тактические советы из прошлого сезона не изменились. Вода, еда, одежда, альтернативные виды питания, утепление жилья и так далее.

7. Сценарное планирование. Продумайте несколько сценариев (особенно для жителей многоквартирных домов). Через вопрос "а что если?" и ответ ваш, что конкретно вы будете делать.

И да. Если каждый подумает о себе, то вместе точно переживем и победим".

Напомним, ранее сообщалось, что у Зеленского раскрыли интересные подробности о ракетах, которыми РФ атаковала Украину.

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