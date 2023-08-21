Ростов-на-Дону здригнувся від потужної "бавовни" (відео)

Місцеві жителі заявляють, що в будинках тріснули вікна, а місцева влада традиційно заспокоює.

У російському Ростові-на-Дону прогриміли вибухи 21 серпня, звуки яких були зафіксовані на камери відеонагляду.

Про це повідомляють російські Телеграм-канали.

Жителі Ростова розповідають, що чули звуки щонайменше трьох потужних вибухів. Люди кажуть, що внаслідок вибухів навіть "тряслися та тріснули" вікна.

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Російські пабліки поширюють інформацію про роботу ППО над містом та начебто "ракетну атаку".

Що каже влада про вибухи в Ростові

Водночас губернатор Ростовської області Василь Голубєв переконує, що причиною гучних звуків у місті є начебто "перехід літака на надзвук".

"У зв'язку з численними повідомленнями про гучні звуки, які були чутні в різних частинах Ростова та околицях. Військові поінформували про перехід літака на надзвук. Прошу зберігати спокій", – написав губернатор у Мережі.

У Ростові-на-Дону прогриміли гучні вибухи (відео)

Нагадаємо, раніше 21 серпня російське Міноборони заявило про чергове збиття ударних безпілотників під Москвою. Через загрозу атаки БПЛА московські аеропорти були змушені обмежити виліт авіарейсів.

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