Скільки коштує зібрати дитину в 1 клас: огляд цін в Україні

ТСН.ua підрахував, скільки коштує придбати весь необхідний одяг та шкільне приладдя для першокласника.

Серпень – час активної підготовки до початку навчального року, особливо в батьків майбутніх першокласників. З 1 вересня 2023 року навчання в умовах повномасштабної війни для більшості школярів має початися в офлайн форматі. Але за умови, якщо в школі є надійне укриття. Одразу виникає питання: що купити дитині в школу та скільки це коштує?

Сайт ТСН.ua розповідає, скільки коштує зібрати до школи першокласника.

Варто зауважити, що список покупок для першокласників може різнитися залежно від обраної вами школи та навіть класу. Тому перед закупами бажано поговорити зі вчителькою, щоб нічого не забути або не купити зайвого. Зазвичай на батьківських зборах перед 1 вересня батьки першачків отримують перелік усього необхідного.

Для підрахунку ми використали список мами першочка Ольги, яка поділилася ним у групі МАМАS у Facebook.

Що потрібно для учня 1 класу

Навчальні приладдя:

Зошити в клітинку – 10 штук (по 12 аркушів)

Зошити к похилу лінію – 10 штук (12 аркушів)

Пенал м’який

Гумка

Олівці прості, олівці кольорові

Точильниця

Лінійка 20 см

Ручки кулькові (мати запасні)

Ручки кольорові (кулькові або гелеві) – червона, зелена, чорна

Папка для зошитів

Обкладинки для зошитів (цупкі)

Пачка паперу (А-4)

Для уроків образотворчого мистецтва:

Альбом

Пензлики

Фарби-акварель (медові)

Пластиковий стакан для води

Для уроків трудового навчання:

Кольоровий папір (тонкий)

Кольоровий картон

Клей-олівець, пензлик для клею

Ножиці (безпечні для дітей)

Пластилін

Для уроків фізичної культури:

Спортивний костюм

Футболка

Спортивне взуття

Для всіх дітей: одяг ділового стилю, змінне закрите взуття. До цього списку варто додати пляшечку для води, ланчбокс, рюкзак і сумку для спортивної форми.

Що потрібно для учня 1 класу / Фото: Olha Hukalova

Скільки коштує зібрати дитину до 1 класу

Ми обирали товари за середніми цінами в мережевому магазині канцелярських товарів. Орієнтувались на якісні товари та пропозиції зі знижками.

Ортопедичні рюкзаки українського або іноземного виробництва коштують приблизно 2 500 грн. У деяких рюкзаках до комплекту входять пенал і сумка для спортивного одягу/змінного взуття. У такому випадку ціна може сягати 3 200 грн. Якщо на рюкзаку зображені герої відомих фільмів та мультиків – ціна також зростає. На старі колекції трапляються знижки.

Однак, рюкзаки можна придбати і набагато дешевше. Ціни в магазинах стартують від 300 грн на найпростіші. Тому середня ціна рюкзака – 1 500 грн.

Навчальні приладдя для першокласника, якщо купувати їх окремо, а не набором, за нашими підрахунками коштуватимуть 995 грн. Як варіант, можна обрати набір першокласника, який містить одразу все необхідне приладдя. Він коштує приблизно 1 000 грн.

Набір для образотворчого мистецтва та уроків трудового навчання – 400 грн.

Ланчбокс та пляшечка для води коштуватиме 300-350 грн. Звісно, їх можна замінити звичайним пластиковим контейнером і звичайною пляшкою та зекономити кошти.

Одяг для першокласника:

Варто зауважити, що ми наводимо середню вартість товарів. Якщо обирати магазини з низькими цінами та пошукати акції та розпродажі, одяг для дитини можна купити дешевше.

Штани або спідниця на перший дзвоник – 400 грн (ціни стартують від 180 грн)

на перший дзвоник – 400 грн (ціни стартують від 180 грн) Рубашка або блузка на свято – 350 грн (від 130 грн)

на свято – 350 грн (від 130 грн) Два комплекти одягу на кожен день (штани, майка, кофтинка) – 1 500 грн

на кожен день (штани, майка, кофтинка) – 1 500 грн Кросівки на кожен день – 700 грн (від 410 грн)

на кожен день – 700 грн (від 410 грн) Змінне взуття – 350 грн (від 250 грн)

– 350 грн (від 250 грн) Шкарпетки (5 пар) – 100 грн

(5 пар) – 100 грн Спідня білизна (3 комплекти) – 420 грн (від 200 грн)

(3 комплекти) – 420 грн (від 200 грн) Спортивний костюм – 580 грн (від 300 грн)

– 580 грн (від 300 грн) Футболка (2 шт) – 400 грн (від 130 грн)

(2 шт) – 400 грн (від 130 грн) Спортивне взуття – 470 грн (від 300 грн)

Скільки коштує одяг для першокласника / Фото: ТСН.ua

Якщо ви повністю з нуля купуєте всі ці речі для першокласника, то це обійдуться в 5 270 грн (якщо ви обираєте найдешевші товари – 3 145 грн). Якщо у дитини лишилися з садочку, наприклад, спортивний одяг, футболки, змінне взуття та інше, можна зекономити кілька тисяч гривень.

Придбати вишиванку, яку часто в школі просять одягнути на свята, коштуватиме ще 1000 грн.

Отже, якщо ви придбаєте рюкзак за 1 500 грн, витратите на канцтовари 1 400 грн, купите вишиванку за 1 000 грн, ланчбокс і пляшечку за 350 грн, одяг і взуття за 3 145 грн, то спорядження в школу обійдеться в 6 395 грн.

Формат навчання в українських школах з вересня 2023

Заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків розповів в ефірі телемарафону, яким буде навчання в школах України в 2023-2024 роках. Для більшості школярів навчання має розпочатись в офлайн форматі. Але це можливо лише, якщо в школі є надійно захищене укриття.

За словами Сташківа, що минулого року 75% закладів освіти мали укриття, які могли вмістити половину учнів. Уряд виділив 1,5 млрд грн на облаштування укриттів. Тому кількість шкіл, які мають укриття, зросте. Однак у МОН розуміють, що не всі школи зможуть розпочати навчальний рік офлайн.

Заступник міністра зазначив, що повернення дітей на очне навчання підтримує більша частина батьків, навіть у відносно прифронтових регіонах. Це показали результати опитування, яке провели серед батьків.

Сташків підкреслив, що відновлення офлайн-навчання в школі не обов’язкове і лише за згодою батьків воно може бути організовано в очному форматі. Батькам, які хочуть, щоб дитина продовжувала навчатися онлайн, пропонуватимуть класи з дистанційною формою навчання.

Нагадаємо, в Україні школярів навчатимуть оновленої дисципліни "Захист України". У рамках предмету дітей навчатимуть якісної домедичної допомоги, мінної безпеки, керування дронами і орієнтування на місцевості

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