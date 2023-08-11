Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс: обзор цен в Украине

ТСН.ua подсчитал, сколько стоит приобрести всю необходимую одежду и школьные принадлежности для первоклассника.

Август – время активной подготовки к началу учебного года, особенно у родителей будущих первоклассников. С 1 сентября 2023 года обучение в условиях полномасштабной войны для большинства школьников должно начаться в офлайн формате. Но при условии, если в школе есть надежное укрытие. Сразу возникает вопрос: что купить ребенку в школу и сколько это стоит?

Сайт ТСН.ua рассказывает, сколько стоит собрать в школу первоклассника.

Стоит отметить, что список покупок для первоклассников может отличаться в зависимости от выбранной школы и даже класса. Поэтому перед покупками желательно поговорить с учительницей, чтобы ничего не забыть или не купить лишнего. Обычно на родительском собрании перед 1 сентября родители первоклашек получают перечень всего необходимого.

Для подсчета мы использовали список мамы Ольги, которая поделилась им в группе МАМАS в Facebook.

Что нужно для учащегося 1 класса

Учебные принадлежности:

Тетради в клетку – 10 штук (по 12 листов)

Тетради с наклонной линией – 10 штук (12 листов)

Пенал мягкий

Резинка

Карандаши простые, карандаши цветные

Точильница

Линейка 20 см

Ручки шариковые (иметь запасные)

Ручки цветные (шариковые или гелевые) – красная, зеленая, черная

Папка для тетрадей

Обложки для тетрадей (цепкие)

Пачка бумаги (А-4)

Для уроков изобразительного искусства:

Альбом

Кисточки

Краски-акварель (медовые)

Пластиковый стакан для воды

Для уроков трудового обучения:

Цветная бумага (тонкая)

Цветной картон

Клей-карандаш, кисточка для клея

Ножницы (безопасные для детей)

Пластилин

Для уроков физической культуры:

Спортивный костюм

Футболка

Спортивная обувь

Для всех детей: одежда делового стиля, сменная закрытая обувь. В этот список стоит добавить бутылочку для воды, ланчбокс, рюкзак и сумку для спортивной формы.

Что нужно для ученика 1 класса/Фото: Olha Hukalova

Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс

Мы выбирали товары по средним ценам в сетевом магазине канцелярских товаров. Ориентировались на качественные товары и скидочные предложения.

Ортопедические рюкзаки украинского или иностранного производства стоят примерно 2500 грн. В некоторых рюкзаках в комплект входят пенал и сумка для спортивной одежды/сменной обуви. В таком случае цена может достигать 3200 грн. Если на рюкзаке изображены герои известных фильмов и мультиков – цена тоже растет. На старые коллекции попадаются скидки.

Однако рюкзаки можно приобрести и гораздо дешевле. Цены в магазинах стартуют от 300 грн на самые простые. Поэтому средняя цена рюкзака – 1500 грн.

Учебные принадлежности для первоклассника, если покупать их отдельно, а не набором, по нашим подсчетам будут стоить 995 грн. Как вариант, можно выбрать набор первоклассника, который содержит сразу все необходимые принадлежности. Он стоит примерно 1 000 грн.

Набор для изобразительного искусства и уроков трудового обучения – 400 грн.

Ланчбокс и бутылочка для воды будет стоить 300-350 грн. Конечно, их можно заменить обычным пластиковым контейнером и бутылкой и сэкономить средства.

Одежда для первоклассника:

Стоит отметить, что мы приводим среднюю стоимость товаров. Если выбирать магазины по низким ценам и поискать акции и распродажи, одежду для ребенка можно купить дешевле.

Брюки или юбка на первый звонок – 400 грн (цены стартуют от 180 грн)

на первый звонок – 400 грн (цены стартуют от 180 грн) Рубашка или блузка на праздник – 350 грн (от 130 грн)

на праздник – 350 грн (от 130 грн) Два комплекта одежды на каждый день (штаны, майка, кофточка) – 1 500 грн

на каждый день (штаны, майка, кофточка) – 1 500 грн Кроссовки на каждый день – 700 грн (от 410 грн)

на каждый день – 700 грн (от 410 грн) Сменная обувь – 350 грн (от 250 грн)

– 350 грн (от 250 грн) Носки (5 пар) – 100 грн

(5 пар) – 100 грн Нижнее белье (3 комплекта) – 420 грн (от 200 грн)

(3 комплекта) – 420 грн (от 200 грн) Спортивный костюм – 580 грн (от 300 грн)

– 580 грн (от 300 грн) Футболка (2 шт) – 400 грн (от 130 грн)

(2 шт) – 400 грн (от 130 грн) Спортивная обувь – 470 грн (от 300 грн)

Сколько стоит одежда для первоклассника / Фото: ТСН.ua

Если вы полностью с нуля приобретаете все эти вещи для первоклассника, то это обойдутся в 5 270 грн (если вы выбираете самые дешевые товары – 3 145 грн). Если у ребенка остались из садика, например спортивная одежда, футболки, сменная обувь и прочее, можно сэкономить несколько тысяч гривен.

Приобрести вышиванку, которую часто в школе просят одеть на праздники, будет стоить еще 1000 грн.

Итак, если вы приобретете рюкзак за 1500 грн, потратите на канцтовары 1400 грн, купите вышиванку за 1000 грн, ланчбокс и бутылочку за 350 грн, одежду и обувь за 3145 грн, то снаряжение в школу обойдется в 6395 грн.

Формат обучения в украинских школах с сентября 2023 г.

Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал в эфире телемарафона, каким будет обучение в школах Украины в 2023-2024 годах. Для большинства школьников обучение должно начаться в автономном формате. Но это возможно, только если в школе есть надежно защищенное укрытие.

По словам Сташкива, в прошлом году 75% учебных заведений имели укрытия, которые могли вместить половину учеников. Правительство выделило 1,5 млрд грн на обустройство укрытий. Поэтому количество школ, имеющих укрытие, возрастет. Однако в МОН понимают, что не все школы смогут начать офлайн учебный год.

Замминистра отметил, что возвращение детей на очное обучение поддерживает большая часть родителей, даже в относительно прифронтовых регионах. Это показали результаты опроса, проведенного среди родителей.

Сташков подчеркнул, что возобновление офлайн-обучения в школе не обязательно и только с согласия родителей оно может быть организовано в очном формате. Родителям, желающим, чтобы ребенок продолжал обучаться онлайн, будут предлагать классы с дистанционной формой обучения.

Напомним, в Украине школьников будут обучать обновленной дисциплине "Защита Украины". В рамках предмета детей будут обучать качественной домедицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентировкой на местности

Готовимся к школе: как выбрать стильный и качественный рюкзак

Читайте также: