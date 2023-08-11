Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс: обзор цен в Украине

ТСН.ua подсчитал, сколько стоит приобрести всю необходимую одежду и школьные принадлежности для первоклассника.
Август – время активной подготовки к началу учебного года, особенно у родителей будущих первоклассников. С 1 сентября 2023 года обучение в условиях полномасштабной войны для большинства школьников должно начаться в офлайн формате. Но при условии, если в школе есть надежное укрытие. Сразу возникает вопрос: что купить ребенку в школу и сколько это стоит?
Сайт ТСН.ua рассказывает, сколько стоит собрать в школу первоклассника.
Стоит отметить, что список покупок для первоклассников может отличаться в зависимости от выбранной школы и даже класса. Поэтому перед покупками желательно поговорить с учительницей, чтобы ничего не забыть или не купить лишнего. Обычно на родительском собрании перед 1 сентября родители первоклашек получают перечень всего необходимого.
Для подсчета мы использовали список мамы Ольги, которая поделилась им в группе МАМАS в Facebook.
Что нужно для учащегося 1 класса
Учебные принадлежности:
- Тетради в клетку – 10 штук (по 12 листов)
- Тетради с наклонной линией – 10 штук (12 листов)
- Пенал мягкий
- Резинка
- Карандаши простые, карандаши цветные
- Точильница
- Линейка 20 см
- Ручки шариковые (иметь запасные)
- Ручки цветные (шариковые или гелевые) – красная, зеленая, черная
- Папка для тетрадей
- Обложки для тетрадей (цепкие)
- Пачка бумаги (А-4)
Для уроков изобразительного искусства:
- Альбом
- Кисточки
- Краски-акварель (медовые)
- Пластиковый стакан для воды
Для уроков трудового обучения:
- Цветная бумага (тонкая)
- Цветной картон
- Клей-карандаш, кисточка для клея
- Ножницы (безопасные для детей)
- Пластилин
Для уроков физической культуры:
- Спортивный костюм
- Футболка
- Спортивная обувь
Для всех детей: одежда делового стиля, сменная закрытая обувь. В этот список стоит добавить бутылочку для воды, ланчбокс, рюкзак и сумку для спортивной формы.
Сколько стоит собрать ребенка в 1 класс
Мы выбирали товары по средним ценам в сетевом магазине канцелярских товаров. Ориентировались на качественные товары и скидочные предложения.
Ортопедические рюкзаки украинского или иностранного производства стоят примерно 2500 грн. В некоторых рюкзаках в комплект входят пенал и сумка для спортивной одежды/сменной обуви. В таком случае цена может достигать 3200 грн. Если на рюкзаке изображены герои известных фильмов и мультиков – цена тоже растет. На старые коллекции попадаются скидки.
Однако рюкзаки можно приобрести и гораздо дешевле. Цены в магазинах стартуют от 300 грн на самые простые. Поэтому средняя цена рюкзака – 1500 грн.
Учебные принадлежности для первоклассника, если покупать их отдельно, а не набором, по нашим подсчетам будут стоить 995 грн. Как вариант, можно выбрать набор первоклассника, который содержит сразу все необходимые принадлежности. Он стоит примерно 1 000 грн.
Набор для изобразительного искусства и уроков трудового обучения – 400 грн.
Ланчбокс и бутылочка для воды будет стоить 300-350 грн. Конечно, их можно заменить обычным пластиковым контейнером и бутылкой и сэкономить средства.
Одежда для первоклассника:
Стоит отметить, что мы приводим среднюю стоимость товаров. Если выбирать магазины по низким ценам и поискать акции и распродажи, одежду для ребенка можно купить дешевле.
- Брюки или юбка на первый звонок – 400 грн (цены стартуют от 180 грн)
- Рубашка или блузка на праздник – 350 грн (от 130 грн)
- Два комплекта одежды на каждый день (штаны, майка, кофточка) – 1 500 грн
- Кроссовки на каждый день – 700 грн (от 410 грн)
- Сменная обувь – 350 грн (от 250 грн)
- Носки (5 пар) – 100 грн
- Нижнее белье (3 комплекта) – 420 грн (от 200 грн)
- Спортивный костюм – 580 грн (от 300 грн)
- Футболка (2 шт) – 400 грн (от 130 грн)
- Спортивная обувь – 470 грн (от 300 грн)
Если вы полностью с нуля приобретаете все эти вещи для первоклассника, то это обойдутся в 5 270 грн (если вы выбираете самые дешевые товары – 3 145 грн). Если у ребенка остались из садика, например спортивная одежда, футболки, сменная обувь и прочее, можно сэкономить несколько тысяч гривен.
Приобрести вышиванку, которую часто в школе просят одеть на праздники, будет стоить еще 1000 грн.
Итак, если вы приобретете рюкзак за 1500 грн, потратите на канцтовары 1400 грн, купите вышиванку за 1000 грн, ланчбокс и бутылочку за 350 грн, одежду и обувь за 3145 грн, то снаряжение в школу обойдется в 6395 грн.
Формат обучения в украинских школах с сентября 2023 г.
Заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив рассказал в эфире телемарафона, каким будет обучение в школах Украины в 2023-2024 годах. Для большинства школьников обучение должно начаться в автономном формате. Но это возможно, только если в школе есть надежно защищенное укрытие.
По словам Сташкива, в прошлом году 75% учебных заведений имели укрытия, которые могли вместить половину учеников. Правительство выделило 1,5 млрд грн на обустройство укрытий. Поэтому количество школ, имеющих укрытие, возрастет. Однако в МОН понимают, что не все школы смогут начать офлайн учебный год.
Замминистра отметил, что возвращение детей на очное обучение поддерживает большая часть родителей, даже в относительно прифронтовых регионах. Это показали результаты опроса, проведенного среди родителей.
Сташков подчеркнул, что возобновление офлайн-обучения в школе не обязательно и только с согласия родителей оно может быть организовано в очном формате. Родителям, желающим, чтобы ребенок продолжал обучаться онлайн, будут предлагать классы с дистанционной формой обучения.
Напомним, в Украине школьников будут обучать обновленной дисциплине "Защита Украины". В рамках предмета детей будут обучать качественной домедицинской помощи, минной безопасности, управлению дронами и ориентировкой на местности
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