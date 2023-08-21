Игнат объяснил, как F-16 изменят ход событий на фронте

Самолеты F-16, которые Украина получит от союзников, способны повлиять на ход войны. Ведь Украине сейчас больше всего нужно преимущество в воздухе.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

"Больше всего нам нужно преимущество в воздухе на оккупированных территориях. Сейчас на этих территориях находятся свободно 8-9 российских истребителей, бросают управляемые авиабомбы, пускают авиационные ракеты", — говорит Игнат.

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По его словам, именно благодаря F-16 Украине удастся это делать.

"Предпочтение в воздухе — это ключ к успеху на земле", — резюмировал представитель Воздушных сил ВСУ.

Накануне по результатам визитов президента Владимира Зеленского в Данию и Нидерланды 20 августа стало известно о получении Украиной истребителей F-16.

ВСУ получат 42 самолета F-16. Истребители будут предоставлены после тренировки украинских пилотов и инженеров.

Зеленский также объяснил условия передачи Украине современных истребителей F-16, а именно, не нанесение ударов по территории страны оккупантов РФ.

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