Нестандартний  підхід: 6 імен для дівчаток, що не закінчуються на "а" та "я"

Вибрати ім’я для своєї дівчинки – це дуже відповідальна мить. Іноді батьки можуть розгубитися, оскільки так багато гарних та милозвучних імен. А іноді підходять до вирішення питання досить нестандартним способом. Оскільки бажають, щоб ім’я було не тільки гарним, але й цікавим, і навіть нетиповим. Адже переважна більшість жіночих імен закінчуються на "а" чи "я", але є такі, що мають інші закінчення.

Імена для дівчаток, що не закінчуються на "а" та "я"

Жаклін – та, що переслідує, іде по сліду. Це ім’я дуже популярне в англомовних та франкомовних країнах, а походить від біблейського імені – Яков. Дівчинка з таким іменем оригінальна, неповторна, спонтанна. Часто шукає приховані смисли в речах, тому обирає професію психолога, астролога, езотерика. Якщо закохується в чоловіка, то може сама зробити перший крок.

– та, що переслідує, іде по сліду. Це ім’я дуже популярне в англомовних та франкомовних країнах, а походить від біблейського імені – Яков. Дівчинка з таким іменем оригінальна, неповторна, спонтанна. Часто шукає приховані смисли в речах, тому обирає професію психолога, астролога, езотерика. Якщо закохується в чоловіка, то може сама зробити перший крок. Елізабет – ім’я давньоєврейського походження, що означає «Бог – це досконалість». Здавна таким іменем називали лише коронованих осіб, воно вважалося царським іменем. Дівчатка з таким іменем народилися, щоб керувати та перемагати. У характері від дитинства проявляється рішучість, хоробрість та непідкупна справедливість. Поряд з дівчатками із таким іменем завжди йдуть щастя та фортуна. Вони стають дуже відданими та вірними дружинами.

– ім’я давньоєврейського походження, що означає «Бог – це досконалість». Здавна таким іменем називали лише коронованих осіб, воно вважалося царським іменем. Дівчатка з таким іменем народилися, щоб керувати та перемагати. У характері від дитинства проявляється рішучість, хоробрість та непідкупна справедливість. Поряд з дівчатками із таким іменем завжди йдуть щастя та фортуна. Вони стають дуже відданими та вірними дружинами. Любов – кохана, народжена в коханні. Дівчинка з таким іменем легка, весела, має добре серце, часто любить бути в центрі уваги. Здатна до аналізу та глибокого мислення, тому може мати успіх у вивченні точних наук. Не позбавлена уваги чоловіків, але від обранця вимагатиме вірності та покірності.

– кохана, народжена в коханні. Дівчинка з таким іменем легка, весела, має добре серце, часто любить бути в центрі уваги. Здатна до аналізу та глибокого мислення, тому може мати успіх у вивченні точних наук. Не позбавлена уваги чоловіків, але від обранця вимагатиме вірності та покірності. Маріам – та, що служить Богові. Це ім’я дуже поширене серед мусульман. Дівчинка з таким іменем дуже рухлива, емоційна, любить веселощі, слухняна та неконфліктна. При цьому вона вміє себе подати, дуже справедлива і не терпить тиску. Найбільше проявляється у творчих професіях, має успіх у чоловіків. У шлюб вступить з вірним, врівноваженим та надійним партнером, який любить активний відпочинок.

– та, що служить Богові. Це ім’я дуже поширене серед мусульман. Дівчинка з таким іменем дуже рухлива, емоційна, любить веселощі, слухняна та неконфліктна. При цьому вона вміє себе подати, дуже справедлива і не терпить тиску. Найбільше проявляється у творчих професіях, має успіх у чоловіків. У шлюб вступить з вірним, врівноваженим та надійним партнером, який любить активний відпочинок. Марлен – утворене від поєднання двох імен – Марія та Магдалена. Дівчинка з таким іменем м’яка, поступлива і неконфліктна. Любить досягати успіху у кар’єрі, має багато друзів та прихильників.

– утворене від поєднання двох імен – Марія та Магдалена. Дівчинка з таким іменем м’яка, поступлива і неконфліктна. Любить досягати успіху у кар’єрі, має багато друзів та прихильників. Ніно – велична пані. Дівчинка з таким іменем поступлива, відповідальна, але часом може бути впертою та норовливою. Має схильність до навчання, тому може знати декілька мов, дуже ерудована. За чоловіка вибирає для себе сильного партнера, який не має слабкостей. Але не терпить тиску та контролю з його боку.

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