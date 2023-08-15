Забуті українські імена: як красиво назвати хлопчика чи дівчинку

Впродовж останніх років українці все частіше згадують забуті українські імена, які були популярні серед наших предків.

Якщо ви не знаєте, як назвати дитину, або хочете більше дізнатися про рідкісні українські імена для хлопчиків та дівчаток, на каналі @kvituca_kvitka в TikTok поділилися деякими ідеями.

За час повномасштабної війни список дитячих імен поповнився зовсім незвичайними іменами — Байрактар і Джавеліна. Але не варто забувати і про своє коріння.

Старі українські імена: жіночі і чоловічі

Лука — "світлий", "той, хто світиться";

Арета — "чеснота";

Панкратій — "всевладний", "всемогутній";

Євстахія — "щаслива";

Марій — "море";

Луп — "вовк";

Неоніла — "молода";

Потап — "мандрівник";

Параскевія — "п'ятниця".

Також все більшої популярності набувають такі рідкісні українські жіночі імена

Рідкісні українські жіночі імена / Фото: Pexels

Пелагія — "відкрите море";

Павліна — "мініатюрна";

Леоніла — "львиця";

Магдалина — "жителька Магдали";

Анісія — "та, яка завершує";

Вірляна — утворилося від слова орел;

Дзвенислава — від слів "дзвеніти" та "слава";

Зореслава — від слів "зоря" і "слава".

Рідкісні імена для хлопчиків

Мар'ян — "той, хто належить до роду Маріїв";

Самуїл — утворилося від імені пророка Старого Заповіту;

Аріан — "лев";

Мафусаїл — "той, хто метає списа";

Устим — "справедливий".

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