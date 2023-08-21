У Сумах хлопчик допомагає ТЦК: "Форма є і автомат навчальний" (відео)

Маленький доброволець поділився, що йому подобається у військкоматі та комфортно там.

У Сумах хлопчик вирішив допомогти військовим у місцевому ТЦК та СП і влаштувався там на "роботу".

Про це йдеться в сюжеті "Суспільне. Суми".

Семирічний Ілля розповів, що охороняє та відчиняє ворота до військкомату. Хлопчику видали військову форму та навчальний автомат.

Також читайте Навчатимуть "патріотизму": росіяни на окупованих територіях запускають кадетські класи

"Я гуляв біля військкомату, тут десь на цій території. До мене прийшла ідея – а чого б мені там не працювати? Спочатку я потиснув руку і потім це все почалося", – поділився юний охоронець.

"Я відчиняю ворота, охороняю ворота до військкомату. Мені тут подобається. Мені тут комфортно. Спочатку у мене тільки кепка та шорти були військові, а тепер у мене вся форма є. Цей військовий, який мені подарував форму, потім подарував ось такий автомат. Хоч він і навчальний, але ж не справжній мені давати", – розповів Ілля.

Його бабуся розповіла, що спершу рідні дитини здивувалися звістці про "роботу" у військкоматі, адже не були впевнені, що в ТЦК таке дозволили б. Однак, коли впевнились у всьому, то підтримали Іллю.

До слова, водночас у Московській області РФ бійці Росгвардії під час показових виступів почали стріляти у глядачів з автоматів холостими набоями і поранили дитину.

Читайте також: