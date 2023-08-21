У Сумах хлопчик допомагає ТЦК: "Форма є і автомат навчальний" (відео)

Маленький доброволець поділився, що йому подобається у військкоматі та комфортно там.
У Сумах хлопчик вирішив допомогти військовим у місцевому ТЦК та СП і влаштувався там на "роботу".
Про це йдеться в сюжеті "Суспільне. Суми".
Семирічний Ілля розповів, що охороняє та відчиняє ворота до військкомату. Хлопчику видали військову форму та навчальний автомат.
"Я гуляв біля військкомату, тут десь на цій території. До мене прийшла ідея – а чого б мені там не працювати? Спочатку я потиснув руку і потім це все почалося", – поділився юний охоронець.
"Я відчиняю ворота, охороняю ворота до військкомату. Мені тут подобається. Мені тут комфортно. Спочатку у мене тільки кепка та шорти були військові, а тепер у мене вся форма є. Цей військовий, який мені подарував форму, потім подарував ось такий автомат. Хоч він і навчальний, але ж не справжній мені давати", – розповів Ілля.
Його бабуся розповіла, що спершу рідні дитини здивувалися звістці про "роботу" у військкоматі, адже не були впевнені, що в ТЦК таке дозволили б. Однак, коли впевнились у всьому, то підтримали Іллю.
До слова, водночас у Московській області РФ бійці Росгвардії під час показових виступів почали стріляти у глядачів з автоматів холостими набоями і поранили дитину.
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