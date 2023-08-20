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Росіяни заявляють, що збили аж 12 повітряних цілей біля Бєлгорода

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Росіяни заявляють, що збили аж 12 повітряних цілей біля Бєлгорода

Росіяни заявляють, що збили аж 12 повітряних цілей біля Бєлгорода / Фото ілюстративне

Росіяни стверджують, що збили аж 12 повітряних цілей на підльоті до прикордонного Бєлгорода.

Російська система ППО нібито збила аж 12 повітряних об'єктів над Бєлгородом і околицями міста.

Про це повідомляє російська пропаганда.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста", - повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Своєю чергою, Міноборони РФ стверджує, що близько 14:00 вони перервали "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" двома безпілотниками літакового типу, які були знищені над територією Бєлгородської області.

За інформацією відомства, постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, у неділю, 19 серпня, у російському Бєлгороді пролунала "бавовна", після чого над містом піднявся густий стовп диму.

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Дата публікації
Перегляди
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