Росіяни заявляють, що збили аж 12 повітряних цілей біля Бєлгорода

Росіяни стверджують, що збили аж 12 повітряних цілей на підльоті до прикордонного Бєлгорода.

Російська система ППО нібито збила аж 12 повітряних об'єктів над Бєлгородом і околицями міста.

Про це повідомляє російська пропаганда.

"Над Бєлгородом і Бєлгородським районом спрацювала наша система ППО - збито 12 повітряних цілей на підльоті до міста", - повідомив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков.

Своєю чергою, Міноборони РФ стверджує, що близько 14:00 вони перервали "спробу київського режиму здійснити терористичну атаку" двома безпілотниками літакового типу, які були знищені над територією Бєлгородської області.

За інформацією відомства, постраждалих і руйнувань немає.

Нагадаємо, у неділю, 19 серпня, у російському Бєлгороді пролунала "бавовна", після чого над містом піднявся густий стовп диму.

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