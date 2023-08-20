F-16 для України: Єрмак розповів подробиці візиту до Нідерландів

У Нідерландах завершили важливу роботу, яка пришвидшить процес отримання літаків Україною.

Президент України Володимир Зеленський провів змістовні перемовини з премʼєр-міністром Нідерландів Марком Рютте та його командою. Як наслідок - 42 літаки F-16 буде в Україні після тренування наших пілотів.

Про це повідомив у Мережі керівник Офісу президента Андрій Єрмак.



"На цьому фото я стою зі своїм колегою, радником Прем’єр-міністра Нідерландів з питань зовнішньої політики та оборони Марка Рютте, Джеффрі ван Льовеном біля літака F-16", - написав він.

Єрмак додав, що завершено важливу роботу, яка пришвидшить процес отримання літаків Україною.

Нагадаємо, у неділю, 20 серпня Володимир Зеленський прибув до Нідерландів. обговорюватиме постачання F-16. Зазначалося, що головне питання цього робочого візиту - F-16 для України.

Також Зеленський сфотографувався біля F-16 із премʼєром Нідерландів Марком Рютте та заінтригував анонсом про отримання винищувачів.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Важливі новини з Нідерландів! Зеленський веде перемовини за закритими дверима

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