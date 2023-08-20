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У російському Бєлгороді знову "бавовна": влада заявляє про роботу ППО

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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У російському Бєлгороді знову "бавовна": влада заявляє про роботу ППО

"Бавовна" у Бєлгороді

Над містом піднявся густий стовп диму.

У неділю, 19 серпня, у російському Бєлгороді пролунала "бавовна".

Про це пишуть місцеві телеграм-канали.

На опублікованих кадрах видно дим. Подробиці уточнюються.

Місцева влада заявила, що над Білгородським районом спрацювала ППО. Кажуть, що збито 12 цілей на підльоті до міста.

"Оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі", - повідомив губернатор.

У Білгороді знову бавовна

У Білгороді знову бавовна

Нагадаємо, у російському місті Курськ на вокзалі стався вибух через приліт невідомого БпЛА.

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Дата публікації
Перегляди
47
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